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सौरभ भारद्वाज पर FIR, जिस रेप केस को उठा रहे थे उसमें उनके खिलाफ ही क्यों ऐक्शन

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
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एक वकील की ओर से की गई शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगा है।

सौरभ भारद्वाज पर FIR, जिस रेप केस को उठा रहे थे उसमें उनके खिलाफ ही क्यों ऐक्शन

पिछले दिनों जनकपुरी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के केस को जोरशोर से उठाने वाले आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज खुद पुलिस कार्रवाई के लपेटे में आ गए हैं। पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने के आरोप में 'आप' के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ जनकपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला बीएनएस, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वकील की शिकायत पर ऐक्शन

एफआईआर के अनुसार पुलिस को अधिवक्ता प्रवीण नारायण ने शिकायत दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 11 मई 2026 को सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें एक नाबालिग पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने वाली जानकारी और स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए गए। शिकायत में कहा गया है कि पोस्ट में बच्चे के नाम और अन्य विवरणों का उल्लेख था, जिससे उसकी पहचान सामने आ सकती थी।

शिकायतकर्ता ने और क्या कहा

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे बच्चे और उसके परिवार की निजता और मानसिक सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिकायत में कहा गया है कि नाबालिग पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखना कानूनन अनिवार्य है और ऐसा न करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

किन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस अधिकारी ने शिकायत के साथ उपलब्ध कराए गए स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की। प्रारंभिक जांच के बाद पॉक्सो अधिनियम की धारा 23(4), किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और बीएनएस की धारा 72 के तहत जनकपुरी थाना पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर 24 मई दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट, संबंधित अकाउंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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