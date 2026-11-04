‘रेजीम चेंज’ के लिए लड़ रहे प्रशांत भूषण फर्जी वीडियो पर फंस गए, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
प्रशांत भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पर आरोप है कि उन्होंने रूसी विदेश मंत्री का एक फर्जी वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में रूसी विदेश मंत्री को भारत की आलोचना करते दिखाया गया है।
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को ‘रेजीम चेंज की लड़ाई’ बताकर चर्चा में आए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण एक फर्जी वीडियो पर फंस गए हैं। रूसी विदेश मंत्र का फर्जी वीडियो शेयर करने की वजह से दिल्ली पुलिस ने भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वीडियो में रूसी विदेश मंत्री को भारत की आलोचना करते हुए दिखाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का छेड़छाड़ किया गया वीडियो साझा करने के आरोप में भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। प्रशांत भूषण ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें छेड़छाड़ करके रूसी विदेश मंत्री को भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते हुए दिखाया गया था।
भ्रामक और भड़काऊ बातों से अफवाहें फैलने की आशंका: पुलिस
पुलिस ने 3 नवंबर को साइबर गश्त के दौरान सोशल मीडिया मीडिया मंच पर 'दकोट्सन्यूज' हैंडल से की गई एक पोस्ट देखी थी। इसमें दावा किया गया था कि रूस के विदेश मंत्री का कथित रूप से एक छेड़छाड़ किया गया वीडियो भूषण के 'एक्स' हैंडल से साझा किया गया है। इसके बाद स्पेशल सेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार, इस वीडियो में भ्रामक और भड़काऊ बातें थीं, जिनसे अफवाहें फैलने की आशंका थी, किसी की छवि खराब हो सकती थी और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी।
विदेश मंत्रालय ने भी बताया गलत
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह घटनाक्रम विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा इस डिजिटल रूप से छेड़छाड़ कर बनाए गए वीडियो की जांच (फैक्ट-चेक) करने और उसे फर्जी बताए जाने के बाद सामने आया है, जिसे गलत तरीके से रूस के विदेश मंत्री से जोड़कर पेश किया गया था। इस फर्जी वीडियो में कथित तौर पर लावरोव भारत के आंतरिक मामलों और तेल खरीद को लेकर देश की आलोचना करते हुए दिख रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो की सामग्री तथा उसके प्रसार की पड़ताल कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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