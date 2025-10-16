हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पर FIR, महम के पूर्व विधायक ने दर्ज कराई है शिकायत; क्या आरोप
संक्षेप: हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष गोपीचंद गहलोत के खिलाफ गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज की गई है। एक पूर्व विधायक ने उन पर फ्लैट हड़पने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि, गहलोत ने इस आरोप को निराधार बताते हुए इसका खंडन किया है।
हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष गोपीचंद गहलोत के खिलाफ महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह के आरोप पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बलबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि गहलोत उनके फ्लैट को हड़पने की साजिश रच रहे थे। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गहलोत ने इस आरोप को निराधार बताते हुए इसका खंडन किया है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिंह ने आरोप लगाया कि गहलोत ने साजिश रचकर अपना फ्लैट वीरेंद्र राणा के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था, जो 2019 में गुड़गांव लोकसभा सीट से इनेलो के उम्मीदवार थे।
मामले की जांच के बाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। इसके बाद सोमवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाने में गोपीचंद गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रहा है।