कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ FIR, बिहार की महिलाओं के सिंदूर पर किया था अश्लील कमेंट
बिहार की महिलाओं के सिंदूर की लंबाई पर अश्लील टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक कमेंट किया था।
राजन शर्मा, नई दिल्ली
स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह विवाद बिहार की महिलाओं के सिंदूर की लंबाई पर अश्लील कमेंट और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। निलोत्पल मृणाल की ओर से शिकायत की गई थी। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर मंदीप कुकेना को सौंपी गई है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 24 अक्टूबर को साकेत के एक क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, बिहार की महिलाओं, उनकी गरिमा, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं।
विवाहित महिलाओं के सिंदूर पर अश्लील कमेंट
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता निलोटपाल मृणाल ने 25 नवंबर को पुलिस को लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर को साकेत स्थित अनूपम पीवीआर के बेसमेंट में हिडन कॉमेडी क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बिहार की महिलाओं के बारे में कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणियां की गईं। शिकायत में कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की गरिमा, धार्मिक आस्था, वैवाहिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को लेकर की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई है।
शिकायतकर्ता ने कार्यक्रम के वीडियो और सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस तरह की प्रस्तुतियां मनोरंजन के नाम पर किसी समुदाय की महिलाओं, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को अपमानित करने की अनुमति नहीं दे सकतीं।
इन धाराओं में मुकदमा हुआ
पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 79, 196, 296 और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में अज्ञात आरोपियों का उल्लेख है। पुलिस अब कॉमेडी क्लब के संचालक, प्रबंधक, कार्यक्रम आयोजकों, कलाकारों और प्रस्तुति से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच करेगी। जांच के तहत कार्यक्रम की मूल वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो, टिकट बिक्री का विवरण, आयोजकों से संबंधित दस्तावेज और कार्यक्रम में शामिल कलाकारों की पहचान जुटाने की बात शिकायत में कही गई है। पुलिस यह भी जांच करेगी कि कार्यक्रम में प्रस्तुत सामग्री किसने तैयार की थी और संबंधित टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका क्या थी।
बिहार में भी मुकदमा, कॉमेडियन ने माफी मांगी
वीडियो वायरल होने और विरोध बढ़ने के बाद स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांग ली है। उन्होंने छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं के सिंदूर को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर खेद जताया। इस मामले में राजनीतिक नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वहीं, पटना साइबर थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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