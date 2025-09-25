कमरे से कैमरे तक; FIR में स्वामी चैतन्यानंद की 11 करतूतें, डीन श्वेता देती थी साथ!

12 सालों से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अपना दबदबा बनाकर लड़कियों से छेड़छाड़ करने के आरोपी 62 साल के चैतन्यानंद सरस्वती पर 11 संगीन आरोप लगाए गए हैं।

दिल्ली स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के फरार डायरेक्टर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर लगे आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। 12 सालों से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अपना दबदबा बनाकर लड़कियों से छेड़छाड़ करने के आरोपी 62 साल के चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वह यहां पढ़ने वाली गरीब लड़कियों को निशाने पर लेकर उनका यौन शोषण करता था।

इंस्टीट्यूट के सीईओ की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर में चैतन्यानंद पर 11 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें यहां तक कहा गया है कि उसने हॉस्टल में कैमरे लगा दिए थे। वह लड़कियों को डराता था कि यदि उसकी बात नहीं मानी तो डिग्री रोक दी जाएगी। एफआईआर में कहा गया है कि इस पूरे कांड में उसका साथ असोसिएट डीन श्वेता भी देती थी।

FIR में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं 1. सरस्वती चैतन्यानंद सरस्वती और उसके कुछ करीबियों ने छात्राओं को डराया और उनका यौन उत्पीड़न किया है।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाली छात्राओं को देर रात उसके क्वॉर्टर के कमरे में जाने के लिए मजबूर किया जाता था।

3. लड़कियों को वॉट्सऐप और एसएमएस के जरिए अश्लील और गंदे मैसेज भेजे जाते थे।

4. छात्राओं को मैसेज के जवाब नहीं देने और स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के यौन प्रस्तावों को ठुकराने पर धमकी दी जाती थी।

5. सिक्यॉरिटी का बहाना बनाकर लेडीज हॉस्टल में कैमरे लगा दिए गए।

6. छात्राओं को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के साथ विदेशी दौरों पर जाने और देर रात उसके पर्सनल रूम में जाने को मजबूर किया जाता था।

7. जो लड़कियां बात नहीं मानती थीं या उसका विरोध करती थी उन्हें धमकी दी जाती थी कि डिग्री रोक ली जाएगी और डॉक्युमेंट नहीं दिए जाएंगे।

8. असोसिएट डीन श्वेता चैतन्यानंद सरस्वती के कुछ और करीबियों के साथ मिलकर छात्राओं पर दबाव बनाती थीं। श्वेता लड़कियों पर चैतन्यानंद के प्रस्तावों को स्वीकार करने का दबाव बनाती थी। इसके अलावा वह उसके पास आने वाली शिकायतों को दबाती थी।

9. लड़कियों को सस्पेंड की धमकी देकर डराया जाता था।

10. लड़कियों के परिवारों को बच्चों की मदद या मामले में दखल देने से रोका जाता था।

11. एक ऐसा भी मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की पर नाम बदलने का दबाव डाला गया।

फरार स्वामी की तलाश स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी पर 17 छात्राओं ने छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी करने का केस दर्ज कराया है। संस्थान ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को बर्खास्त कर दिया। पुलिस चार अगस्त से फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के आगरा में मिली थी। उसे दबोचने के लिए पुलिस की टीमें कई राज्यों में छापेमारी कर रही हैं।