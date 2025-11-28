गाजियाबाद में SIR ड्यूटी से नदारद 21 और BLO पर FIR, एसडीएम ने पुलिस को भेजी लिस्ट
गाजियाबाद जिले में ड्यूटी से लगातार गैरहाजिर रहने और बार-बार नोटिस के बावजूद काम पर उपस्थित न होने पर 21 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इनमें अधिकांश विभिन्न विभागों के इंजीनियर और अन्य कर्मचारी हैं।
एसडीएम सदर अरुण दीक्षित ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 21 बीएलओ की लिस्ट थाना सिहानी गेट पुलिस को भेजी है। इन सभी बीएलओ की ड्यूटी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई है। अधिकारियों के अनुसार, इन कर्मचारियों को तीन बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी वे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के काम पर नहीं पहुंचे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों को गंभीरता से न लेने पर प्रशासन ने इसे कर्तव्यहीनता मानते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की है।
वहीं, लोनी क्षेत्र में भी एक बीएलओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जबकि तीन अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अनुपस्थित पाए जाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी, ताकि वोटर लिस्ट रिवीजन का काम प्रभावित न हो। वहीं, मोदीनगर क्षेत्र में सभी बीएलओ ने अपने-अपने बूथों पर कार्यभार संभाला हुआ है। यहां प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान को समय पर पूरा कराने के लिए सक्रिय है।
कई लोगों पर सख्ती
इससे पहले 39 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इन सभी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक बीएलओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश सर्वोपरि हैं।