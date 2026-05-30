गाजियाबाद में जनगणना न करने वाले 21 कर्मियों पर FIR, ड्यूटी से नदारद 200 लोगों की लिस्ट तैयार

गाजियाबाद नगर निगम ने जनगणना के काम में लापरवाही करने वाले 21 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी जनगणना ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वाले 200 से अधिक कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की है।

जनगणना के काम में लापरवाही करने वाले 21 कर्मचारियों के खिलाफ गाजियाबाद नगर निगम ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, जिला प्रशासन ने भी ऐसे 200 से अधिक कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की है, जो एक सप्ताह बीतने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे।

गाजियाबाद जनपद में कुल 10,018 प्रगणकों (Enumerators) एवं सुपरवाइजरों (रिजर्व सहित) की नियुक्ति की गई है, जो चरणबद्ध रूप से जनणगना का कार्य करेंगे। इसके लिए पूरे जिले को 16 भागों में विभाजित किया गया है। नगर निगम क्षेत्र के पांच जोन में बांटकर जनगणना का कार्य कराया जा रहा है। जनगणना के पहले चरण में घर-घर का सर्वे किया जा रहा है। इसमें 400 से ज्यादा प्रगणकों ने अभी तक ड्यूटी नहीं ली है।

वहीं, 200 प्रगणकों को प्रशासन की ओर से नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी भेज दी गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर निगम की ओर से 21 प्रगणकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित कर्मियों ने जल्द काम शुरू नहीं किया तो उनके मूल विभागों को सर्विस बुक में प्रतिकूल प्रविष्टि करने के लिए भी लिखा जाएगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार ये सभी प्रगणक सिटी जोन, कविनगर और वसुंधरा जोन से जुड़े हैं।

सिटी जोन में 811 प्रगणक लगाए गए जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में पिछले एक सप्ताह में 90 फीसदी प्रगणकों ने काम शुरू किया है। बड़ी संख्या में प्रगणक ऐसे भी हैं जिन्होंने काम तो शुरू कर दिया है लेकिन पोर्टल पर अभी तक डेटा अपडेट करना शुरू नहीं किया है। जब तक प्रगणक अपना डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे, तब तक उनका कार्य शुरू नहीं माना जाएगा।

वहीं, नगर निगम क्षेत्र में मात्र 61 फीसदी काम शुरू सका है। सिटी जोन में 811 प्रगणक लगाए गए हैं। यहां अभी तक केवल 57 प्रतिशत प्रगणकों का काम ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा मोहननगर जोन में 96.5 फीसदी तक काम शुरू हो चुका है। वहीं जिले में डासना, मोदीनगर तहसील और पतला में 100 फीसदी प्रगणक क्षेत्र में उतर चुके हैं। यहां जल्द काम पूरा होने की उम्मीद है।

ड्यूटी कटवाने वाले कर्मचारियों को सता रहा कार्रवाई का डर ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदन देने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन कर्मचारियों ने एडीएम के पास आवेदन किया और ड्यूटी पर नहीं गए। अब विभाग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद बकर्मचारी जिला मुख्यालय के चक्कर काटते नजर आए। अब कार्रवाई की आशंका से कर्मचारियों में चिंता का माहौल है। वहीं, जनगणना का पहला चरण 20 जून तक चलेगा। इस दौरान मकानों की गणना, भवनों का सत्यापन और परिवारों की जानकारी दर्ज होगी। दूसरे चरण में नौ फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या और जाति आधारित गणना होगी।