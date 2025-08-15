Fintech City like GIFT City of Gujarat will be built on 759 acres near Jewar Airport गुजरात की GIFT सिटी की तर्ज पर जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी फिनटेक सिटी, 759 एकड़ में होगा निर्माण, Ncr Hindi News - Hindustan
Fintech City like GIFT City of Gujarat will be built on 759 acres near Jewar Airport

गुजरात की GIFT सिटी की तर्ज पर जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी फिनटेक सिटी, 759 एकड़ में होगा निर्माण

जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-11 में गुजरात की ‘गिफ्ट’ सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी को विकसित किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण की ओर से इसके लिए गिफ्ट सिटी का अध्ययन कराया जाएगा।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 07:03 AM
जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-11 में गुजरात की ‘गिफ्ट’ सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक) की तर्ज पर फिनटेक सिटी को विकसित किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण की ओर से इसके लिए गिफ्ट सिटी का अध्ययन कराया जाएगा।

प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि यमुना सिटी में उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी बनेगी। यह परियोजना कुल 759 एकड़ में होगी, जिसका पहला चरण 250 एकड़ में विकसित किया जाएगा। कुशमन एंड वेक फील्ड इंडिया कंपनी ने इसकी डीपीआर तैयार की है।

प्राधिकरण ने फिनटेक सिटी को विकसित करने के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी के अध्ययन की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी को दी है। कंपनी अपनी स्टडी में भूखंड योजना शुरू करने से लेकर क्लस्टर बनाने समेत यहां क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इस बारे में विवरण एकत्र करेगी। स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही यमुना प्राधिकरण फिनटेक सिटी के लिए पहली भूखंड योजना लेकर आएगी।

फिनटेक सिटी को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी मुंबई में स्टेक होल्डर्स को इस परियोजना के लाभ बताते हुए उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके लिए जल्द ही तिथि घोषित होगी।

कंपनियों को ये सुविधाएं मिलेंगी

फिनटेक सिटी आने वाली कंपनियों को कई विशेष सुविधा भी मिलेंगी। इसमें एफडीआई नीति की सुविधाएं शामिल हैं। शत प्रतिशत निवेश वाली कंपनी को 75 प्रतिशत लैंड सब्सिडी मिलेगी। कंपनियों को आरएंडडी के लिए पांच साल तक भुगतान किया जाएगा। साथ ही, कौशल विकास के लिए प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे।

शैलेंद्र भाटिया, ओएसडी यमुना प्राधिकरण, ''फिनटेक सिटी के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी का अध्ययन कराया जाएगा। प्राधिकरण स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला करेगा, इसके लिए कंपनी को जिम्मेदारी दे दी गई है।''