सावधान! यमुना में प्रतिमा विसर्जन करने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना, DPCC ने जारी किए निर्देश

यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने एक बार फिर से प्रतिमा विसर्जन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें यमुना में मूर्ति विसर्जन करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।

दिल्ली में गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा के बाद यमुना में प्रतिमा विसर्जन की प्रवृत्ति रही है। लेकिन, इससे यमुना में होने वाले प्रदूषण को देखते हुए लगभग छह साल पहले रोक लगा दी गई थी। उत्सव का समय नजदीक आने के साथ ही एक बार फिर से इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

डीपीसीसी ने कहा है कि प्रतिमाओं का निर्माण प्राकृतिक मिट्टी से ही किया जाना चाहिए। पीओपी सामग्री से प्रतिमाओं का निर्माण नहीं होना चाहिए। स्थानीय निकाय की ओर से कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जाएगा, जहां प्रतिमा का विसर्जन किया जा सके। डीपीसीसी ने दिल्ली की सीमाओं पर भी निगाह रखने को कहा है ताकि प्रतिबंधित सामग्री वाली प्रतिमाओं को बाहर से लाया नहीं जा सके।

यमुना सफाई को सरकार ने दी रफ्तार, 45 बिंदुओं वाला ऐक्शन प्लान तैयार बता दें कि, दिल्ली की भाजपा सरकार ने हाल ही में अगले दो वर्षों के भीतर यमुना नदी का पुनरुद्धार करने के लिए एक व्यापक 45-सूत्रीय ऐक्शन प्लान शुरू किया है, जिसमें जल-मल उपचार और नदी में बहने वाले नालों को रोकने की चुनौतियों से निपटने के लिए कई एजेंसियों की भागीदारी होगी। भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम रेखा गुप्ता द्वारा अनुमोदित इस योजना को मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यमुना सफाई एवं पुनरुद्धार के लिए चल रही परियोजनाओं तथा नई योजनाओं एवं परियोजनाओं को 10 कार्य मद के अंतर्गत विशिष्ट समय-सीमाओं के साथ एक साथ रखा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी ऐक्शन प्लान को जून महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में मुख्य रूप से जलमल उपचार प्रबंधन, नालों को बंद करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफानी जल प्रबंधन और यमुना नदी में प्रवाह बढ़ाना जैसे प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यमुना नदी के कुल प्रदूषण में दिल्ली का योगदान 76 प्रतिशत है, जबकि इसकी लंबाई में दिल्ली का हिस्सा मात्र दो प्रतिशत है। तीन एसटीपी- कोरोनेशन पिलर, यमुना विहार और ओखला (मलजल शोधन संयंत्र) एसटीपी- से नदी में प्रवाह बढ़ाने के लिए डीजेबी को एक संवहन प्रणाली बनानी होगी।

अधिकारियों ने बताया कि नदी में प्रवाह बनाए रखने के लिए उपचारित पानी को वापस नदी में डालना अनिवार्य है। इस काम की समयसीमा सितंबर 2026 है। उन्होंने दावा किया कि ओखला एसटीपी एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा एसटीपी है।

दिल्ली में यमुना 52 किलोमीटर तक बहती है, जिसमें से वजीराबाद से ओखला तक का 22 किलोमीटर का महत्वपूर्ण हिस्सा अत्यधिक प्रदूषित है और यह विभिन्न योजनाओं और नीतिगत प्रयासों का केन्द्र बिन्दु बन गया है।