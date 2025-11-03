Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfinace raped to be bride by call her meeting before wedding Ghaziabad woman made allegations
मंगेतर ने शादी से पहले युवती को मिलने बुलाकर किया दुष्कर्म, फिर मोटा दहेज मांगकर तोड़ा रिश्ता

मंगेतर ने शादी से पहले युवती को मिलने बुलाकर किया दुष्कर्म, फिर मोटा दहेज मांगकर तोड़ा रिश्ता

संक्षेप: गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र में शादी का रिश्ता तय होने के बाद मंगेतर द्वारा युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसी बीच आरोप है कि लड़के ने ऐनवक्त पर करोड़ों के दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी से इनकार कर दिया।  

Mon, 3 Nov 2025 09:06 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र में शादी का रिश्ता तय होने के बाद मंगेतर द्वारा युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसी बीच आरोप है कि लड़के ने ऐनवक्त पर करोड़ों के दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी से इनकार कर दिया। युवती द्वारा पुलिस कमिश्नर से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती का कहना है कि उसका रिश्ता साहिबाबाद की करहेड़ा कॉलोनी में रहने वाले अंकुर चौहान से तय हुआ था। दोनों परिवारों के बीच बातचीत और दहेज की रकम लगभग 60 लाख रुपये तय हुई थी। युवती के मुताबिक, उसके पिता ने शादी में दूल्हे को देने के लिए एक महंगी कार भी बुक कर दी थी। आरोप है कि 24 अक्टूबर को लड़के के ताऊ, चाचा और मां ने उसके पिता को फोन करके मोहननगर स्थित एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया। वह दोपहर करीब दो बजे अपने माता-पिता और अन्य परिजनों के साथ मॉल पहुंच गई। वहां लड़का अंकुर, उसके ताऊ, चाचा और मां मौजूद मिले। सभी के सामने अंकुर ने शादी से इनकार कर दिया।

युवती की परिजनों ने शादी तोड़ने का कारण पूछा तो सभी ने कहा कि इस बारे में अंकुर ही बताएगा। इस पर अंकुर ने कहा कि लड़की पक्ष के लोग उनके द्वारा की गई मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके चलते वह शादी नहीं करेगा।

23 दिन पहले ही फ्लैट पर ले जाकर दुष्कर्म किया था

युवती का यह भी आरोप है कि रिश्ता तोड़ने से पहले ही अंकुर चौहान उसके साथ दुष्कर्म कर चुका था। एक अक्टूबर को वह उसे नोएडा सेक्टर-70 स्थित रूमासिया रेजिडेंसी सोसाइटी के एक फ्लैट में ले गया था और शादी होने का हवाला देते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। युवती का कहना है कि उसने यह बात अपने परिजनों को इसलिए नहीं बताई कि कुछ दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन आरोपी ने अचानक से करोड़ों रुपये के दहेज की मांग शुरू कर दी, जबकि 60 लाख रुपये की बात पहले ही तय हो चुकी थी।

एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है कि शिकायत के आधार पर 30 अक्तूबर को अंकुर चौहान के खिलाफ दुष्कर्म और दहेज प्रतिबंध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Crime News Rape News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।