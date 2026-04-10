दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में लूट की कोशिश, परिवार ने कार से किया पीछा तो…
दिल्ली के मधु विहार स्थित आईपी एक्सटेंशन के जोशी कॉलोनी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार दो बदमाशों ने गनप्वाइंट पर एक कारोबारी से नकद से भरा बैग लूट लिया।
दिल्ली के मधु विहार स्थित आईपी एक्सटेंशन के जोशी कॉलोनी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार दो बदमाशों ने गनप्वाइंट पर एक कारोबारी से नकद से भरा बैग लूट लिया। हालांकि, परिजनों की बहादुरी और सूझबूझ के चलते बदमाश न सिर्फ लूटा हुआ बैग बल्कि अपना हथियार भी मौके पर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। क्राइम व एफएसएल की टीमों ने मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है।
पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार के मुताबिक, कारोबारी अनिल कुमार गुप्ता सेक्टर-62, नोएडा में एफएमसीजी का थोक कारोबार करते हैं। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे वह अपने पोते परिवार के अन्य सदस्यों और एक कर्मचारी के साथ कार से वापस लौटे थे। रॉयल बैंक्वेट हॉल के पास गाड़ी से उतरकर जब वे पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाश वहां आ धमके। एक बदमाश ने हथियार निकालकर उन्हें धमकाया और जबरन उनके हाथ से वह बैग लूट लिया, जिसमें करीब एक लाख रुपये का नकद रखा हुआ था।
परिजन ने कार से मारी टक्कर, फायरिंग कर भागे लुटेरे
लूटपाट और शोरगुल सुनकर परिवार के एक सदस्य ने तुरंत अपनी कार से बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बदमाशों की भागती हुई बाइक में कार से टक्कर मार दी। खुद को घिरता और गिरता देख बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलीबारी कर दी। हालांकि भागने की हड़बड़ी में लुटेरे लूटा गया नकद वाला बैग और वारदात में इस्तेमाल हथियार वहीं सड़क पर फेंककर फरार हो गए। उधर, वारदात की सूचना मिलते ही मधु विहार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस की टीमें घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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