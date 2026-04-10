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दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में लूट की कोशिश, परिवार ने कार से किया पीछा तो…

Apr 10, 2026 10:38 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के मधु विहार स्थित आईपी एक्सटेंशन के जोशी कॉलोनी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार दो बदमाशों ने गनप्वाइंट पर एक कारोबारी से नकद से भरा बैग लूट लिया।

दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में लूट की कोशिश, परिवार ने कार से किया पीछा तो…

दिल्ली के मधु विहार स्थित आईपी एक्सटेंशन के जोशी कॉलोनी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार दो बदमाशों ने गनप्वाइंट पर एक कारोबारी से नकद से भरा बैग लूट लिया। हालांकि, परिजनों की बहादुरी और सूझबूझ के चलते बदमाश न सिर्फ लूटा हुआ बैग बल्कि अपना हथियार भी मौके पर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। क्राइम व एफएसएल की टीमों ने मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है।

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पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार के मुताबिक, कारोबारी अनिल कुमार गुप्ता सेक्टर-62, नोएडा में एफएमसीजी का थोक कारोबार करते हैं। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे वह अपने पोते परिवार के अन्य सदस्यों और एक कर्मचारी के साथ कार से वापस लौटे थे। रॉयल बैंक्वेट हॉल के पास गाड़ी से उतरकर जब वे पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाश वहां आ धमके। एक बदमाश ने हथियार निकालकर उन्हें धमकाया और जबरन उनके हाथ से वह बैग लूट लिया, जिसमें करीब एक लाख रुपये का नकद रखा हुआ था।

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परिजन ने कार से मारी टक्कर, फायरिंग कर भागे लुटेरे

लूटपाट और शोरगुल सुनकर परिवार के एक सदस्य ने तुरंत अपनी कार से बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बदमाशों की भागती हुई बाइक में कार से टक्कर मार दी। खुद को घिरता और गिरता देख बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलीबारी कर दी। हालांकि भागने की हड़बड़ी में लुटेरे लूटा गया नकद वाला बैग और वारदात में इस्तेमाल हथियार वहीं सड़क पर फेंककर फरार हो गए। उधर, वारदात की सूचना मिलते ही मधु विहार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस की टीमें घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।

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Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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