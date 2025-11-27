दिल्ली: फिल्म निर्माता अमित जानी से मांगी ₹5 करोड़ की रंगदारी, पुलिस में शिकायत
दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित मूवी उदयपुर फाइल्स बनाने वाले फिल्म निर्माता अमित जानी ने दिल्ली पुलिस में 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने की शिकायत दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
बॉलीवुड फिल्म निर्माता अमित जानी ने दिल्ली पुलिस में 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने की शिकायत दी है। निर्माता ने कहा कि उनको मंगलवार रात व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप भेजकर रंगदारी मांगी गई। उन्होंने बुधवार को मालवीय नगर थाने में दी अपनी शिकायत में कहा कि बदमाश ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अब अमित जानी की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।
अमित जानी का आरोप है कि उनकी आगामी फिल्मों से नाराज एंटी लॉरेंस गिरोह के बदमाश उनको ऐसी धमकियां दे रहे हैं। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह से मामले में कार्रवाई की जानकारी मांगी गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, फिल्म निर्माता नोएडा में रहते हैं। 25 नवंबर को वह दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी का दर्शन करने गए थे। वहां से लौटते समय रात करीब 10.08 बजे उनके व्हाट्सऐप पर अंजान मोबाइल नंबर से आडियो क्लिप आया। इसमें एक व्यक्ति ने खुद को खालिस्तानी बताते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा और पांच करोड़ की रंगदारी मांगने लगा।
आडियो में आरोपी ने कहा कि 'पहले भी पैसे मांगे थे। फिल्म बनाकर लारेंस को मशहूर करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, हमें देने के लिए नहीं। बड़ा हिंदू-मुस्लिम करता रहता है। हम तुझे बताएंगे खालिस्तान क्या होता है।' अमित जानी का कहना है कि उनको दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज के बाद से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने पहले से ही उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है।