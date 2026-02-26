सर्वाइकल कैंसर से जंग; दिल्ली में 604 केंद्रों पर 1.60 लाख लड़कियों को लगेगा फ्री टीका
दिल्ली सरकार 14 वर्ष की लड़कियों के लिए फ्री एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री जीटीबी अस्पताल से इसका शुभारंभ करेंगी। यह टीका 604 केंद्रों पर उपलब्ध होगा।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण निदेशालय ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर चुका है। शनिवार से यह टीकाकरण शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीटीबी अस्पताल से दिल्ली में इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगी।अभिभावकों की सहमति और ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग अनिवार्य है। स्कूलों में जागरूकता बढ़ाकर तीन महीने में 1ण्60 लाख लड़कियों को कवर करने का लक्ष्य है।
604 स्वास्थ्य केंद्रों में इंतजाम
दिल्ली में 604 स्वास्थ्य केंद्रों में 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों को यह टीका निशुल्क लगाया जाएगा। कई आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी यह टीका लगेगा।
1.60 लाख लड़कियों को लगेगी वैक्सीन
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 14 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकीं कुल 1.60 लाख लड़कियों को यह टीका दिया जाना है। इस टीकाकरण के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। यूवीन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पहले से ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर स्लॉट बुक किया जा सकेगा।
माता-पिता के मोबाइल पर आएगा OTP
किसी भी लड़की को एचपीवी टीका दिए जाने से पहले माता-पिता के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। इसके जरिये उन्हें टीकाकरण के लिए सहमति देनी होगी।
3 महीने तक चलेगा अभियान
दिल्ली में 604 कोल्ड चेन है, जो डिस्पेंसरियों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों व अस्पतालों में बने हुए हैं। इन सभी डिस्पेंसरियों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों व अस्पतालों में तीन माह तक यह टीका देने का अभियान चलेगा। इस दौरान कुल चार हजार सेशन आयोजित कर टीके लगाए जाएंगे।
टीकाकरण के लिए किया जाएगा जागरूक
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह टीका लेने के लिए पात्र लड़कियों को टीकाकरण केंद्र लाना बड़ी चुनौती होगी। इसके मद्देनजर स्कूलों में पीटीएम में माता-पिता को इस टीकाकरण अभियान के बारे में बताया जाएगा और अपनी बेटियों को यह टीका दिलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
टीके की लगेगी एक डोज
केंद्र सरकार ने दिल्ली को निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक गार्डासिल टीके की करीब 50 प्रतिशत डोज उपलब्ध करा दी है। पात्र लड़कियों को इस टीके की एक डोज दी जाएगी।
10 हजार लड़कियों को लग चुका है टीका
एचपीवी का टीका बाजार में पहले से उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 14 वर्ष की उम्र की करीब दस हजार लड़कियां को पहले एचपीवी का टीका लग चुका है। वर्षों पहले दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान ने अपने स्तर से यह टीका देने की पहल की थी। तब नौ से 14 वर्ष की उम्र की करीब तीन हजार लड़कियों को यह टीका दिया गया था लेकिन कोरोना के दौरान अस्पताल ने यह कार्यक्रम बंद कर दिया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।