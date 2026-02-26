Hindustan Hindi News
सर्वाइकल कैंसर से जंग; दिल्ली में 604 केंद्रों पर 1.60 लाख लड़कियों को लगेगा फ्री टीका

Feb 26, 2026 04:17 pm IST
दिल्ली सरकार 14 वर्ष की लड़कियों के लिए फ्री एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री जीटीबी अस्पताल से इसका शुभारंभ करेंगी। यह टीका 604 केंद्रों पर उपलब्ध होगा। 

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण निदेशालय ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर चुका है। शनिवार से यह टीकाकरण शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीटीबी अस्पताल से दिल्ली में इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगी।अभिभावकों की सहमति और ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग अनिवार्य है। स्कूलों में जागरूकता बढ़ाकर तीन महीने में 1ण्60 लाख लड़कियों को कवर करने का लक्ष्य है।

604 स्वास्थ्य केंद्रों में इंतजाम

दिल्ली में 604 स्वास्थ्य केंद्रों में 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों को यह टीका निशुल्क लगाया जाएगा। कई आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी यह टीका लगेगा।

1.60 लाख लड़कियों को लगेगी वैक्सीन

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 14 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकीं कुल 1.60 लाख लड़कियों को यह टीका दिया जाना है। इस टीकाकरण के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। यूवीन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पहले से ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर स्लॉट बुक किया जा सकेगा।

माता-पिता के मोबाइल पर आएगा OTP

किसी भी लड़की को एचपीवी टीका दिए जाने से पहले माता-पिता के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। इसके जरिये उन्हें टीकाकरण के लिए सहमति देनी होगी।

3 महीने तक चलेगा अभियान

दिल्ली में 604 कोल्ड चेन है, जो डिस्पेंसरियों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों व अस्पतालों में बने हुए हैं। इन सभी डिस्पेंसरियों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों व अस्पतालों में तीन माह तक यह टीका देने का अभियान चलेगा। इस दौरान कुल चार हजार सेशन आयोजित कर टीके लगाए जाएंगे।

टीकाकरण के लिए किया जाएगा जागरूक

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह टीका लेने के लिए पात्र लड़कियों को टीकाकरण केंद्र लाना बड़ी चुनौती होगी। इसके मद्देनजर स्कूलों में पीटीएम में माता-पिता को इस टीकाकरण अभियान के बारे में बताया जाएगा और अपनी बेटियों को यह टीका दिलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

टीके की लगेगी एक डोज

केंद्र सरकार ने दिल्ली को निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक गार्डासिल टीके की करीब 50 प्रतिशत डोज उपलब्ध करा दी है। पात्र लड़कियों को इस टीके की एक डोज दी जाएगी।

10 हजार लड़कियों को लग चुका है टीका

एचपीवी का टीका बाजार में पहले से उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 14 वर्ष की उम्र की करीब दस हजार लड़कियां को पहले एचपीवी का टीका लग चुका है। वर्षों पहले दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान ने अपने स्तर से यह टीका देने की पहल की थी। तब नौ से 14 वर्ष की उम्र की करीब तीन हजार लड़कियों को यह टीका दिया गया था लेकिन कोरोना के दौरान अस्पताल ने यह कार्यक्रम बंद कर दिया था।

