दिल्ली में 5100 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, जल्द बसों में स्मार्ट कार्ड से फ्री सफर

Dec 28, 2025 08:42 pm IST
दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इससे प्रदूषण नियंत्रण का दिल्ली सरकार का मिशन और आगे बढ़ेगा। सीएम ने बताया कि आगे और भी पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।

गैस कनेक्शन सौंपने के लिए त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली के खाद्य-आपूर्ति मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सीएम रेखा ने कहा कि 'यह योजना स्वास्थ्य की सुरक्षा है, सम्मान की वापसी है और हर उस गृहिणी के सशक्त होने का वादा है जिसकी मेहनत से घर चलता है।'

2.5 लाख से ज्यादा परिवार को फायदा

दिल्ली में अबतक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा परिवार इस योजना का फायदा ले चुके हैं। सरकार का संकल्प है कि दिल्ली के हर घर में गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन हो।

बसों में स्मार्ट कार्ड से फ्री सफर

सीएम के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते से महिलाएं पिंक सहेली कार्ड से डीटीसी बसों में सफर कर सकेंगी। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के तहत बिना टिकट डिजिटल और मुफ्त सफर मुमकिन हो सकेगा।

व्यापार करना आसान

सीएम ने बताया कि 'दिल्ली में व्यापार करने में जिन जटिल समस्याओं को व्यापारी वर्षों से झेल रहे थे, उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने पिछले 10 महीनों में ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं।' रेखा गुप्ता ने कहा कि 'लाइसेंसिंग सरल की गई है तो अप्रूवल्स को तेज किया गया है। इनके अलावा व्यापारी कल्याण बोर्ड और ग्रीन उद्योगों को गति दी गई है।

