दिल्ली के बवाना में दो गुटों में हुई भयंकर लड़ाई, चाकूबाजी में 1 की मौत, 2 घायल

एक अधिकारी ने बताया, गश्त के दौरान हमें हमले की जानकारी मिली। मौके पर पहुँचे, तो पाया कि तीन लोगों को चाकू मारा गया है। तीनों को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनमें से एक, नियाज़ को मृत घोषित कर दिया गया।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 11:44 AM
दिल्ली के बवाना इलाके में दो गुटों में हुई चाकूबाजी में 29 साल के एक व्यक्ति की हत्या की खबर सामने आई है। यह घटना शनिवार रात बाहरी-उत्तरी दिल्ली इलाके की जेजे कॉलोनी में हुई है। एक अधिकारी ने बताया, गश्त के दौरान हमें हमले की जानकारी मिली। मौके पर पहुँचे, तो पाया कि तीन लोगों को चाकू मारा गया है। तीनों को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनमें से एक, नियाज़ को मृत घोषित कर दिया गया।

चाकूबाजी में घायल हुए दो अन्य लोगों के नाम तोसीन और निहाल हैं। तोसीन की उम्र 20 साल है। जबकि निहाल की 34 साल। इन लोगों को लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चाकूबाजी के सिलसिले में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में तोशिफ और अरु नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, जो अभी भी फरार है।

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जाँच से पता चलता है कि यह झगड़ा आपसी रंजिश का नतीजा था। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। जहां, चाकूबाजी हुई थी उस इलाके में पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं, ताकि कानून व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे।

आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बाहरी-उत्तरी दिल्ली के बवाना स्थित एक होटल से नवीन बाली गिरोह के तीन सदस्यों को हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। इनके नाम अंजार आलम, रितिक और राजेश कुमार है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को राजेश बवानियां गैंग के एक मेंबर को मारने के लिए भेजा गया था।

पुलिस के मुताबिक राजेश पठान कोट से आया था। बाकी के दोनों बदमाश बवाना के ही रहने वाले हैं। इन लोगों को राजेश बवानिया गैंग के एक आदमी को मारने के लिए भेजा गया है। रितिक नाम के लड़के को रेकी के लिए लगाया गया था। अंजार और राजेश को शूटआउट को अंजाम देने के लिए लगाया गया था।