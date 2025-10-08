दिल्लीवाले सावधान! खोये में नकली खुशबू डालकर बेच रहे, बीमार हो रहे लोग

त्योहारों में खोया, घी, पनीर की बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोरी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग पहली बार क्राइम ब्रांच की मदद ले रहा है, जिसके तहत कई संयुक्त छापेमारी में नकली घी और खोया जब्त किया गया है और 139 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

मिलावटी खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल सेहत के लिए घातक हो सकता है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए क्राइम ब्रांच की मदद ले रहा है। क्राइम ब्रांच की खुफिया जानकारी के आधार पर दोनों विभागों की टीमें संयुक्त छापेमारी कर रही हैं। यही वजह है कि हाल ही में नकली घी के बड़ी खेप बरामद की गई है।

दिल्ली सरकार ने भी खाद्य सुरक्षा विभाग को मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 11 जिलों में अलग-अलग टीम गठित कर खाद्य वस्तुओं के सैंपल उठा रही है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान खाद्य वस्तुओं के अब तक 139 सैंपल उठाए गए हैं। एनसीआर से आने वाले खोया के ट्रकों की जांच कर नमूने लिए जा रहे हैं।

हाल ही में विभाग ने मुस्तफाबाद, करावल नगर, जाफराबाद में नकली खोया की खेप को पकड़ा गया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि छापेमारी और सैंपलिंग का अभियान त्योहार के पूरे सीजन में जारी रहेगा।

11 ट्रक से लिए नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को प्रशांत विहार में छापेमारी कर दस नमूने लिए। कुछ दिन पहले मोरी गेट की खोया मंडी में छापेमारी कर 11 ट्रकों से खोया के 11 नमूने लिए गए थे। इसे जांच के लिए लारेंस रोड स्थित विभाग की लैब भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट 14 दिन में आएगी। अब तक विभाग के पास मिलावट के 15 से 20 मामले सामने आ चुके हैं।

जुटा रहे सूचनाएं खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर रंजीत सिंह ने बताया कि खोया पिंडियों में मिलावट हो रही है। इसमें नकली खुशबू और रंग मिलाने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि गोपनीय कमेटी बना दी गई हैं, जो लोगों से सूचना एकत्र कर रही है। उसके बाद खोया मंडी, फैक्ट्री व मिठाइयों की दुकानों से नमूने लिए जा रहे हैं।

पहले हुई कार्रवाई 02 अक्तूबर 2025: 1,625 किलोग्राम मिलावटी देशी घी जब्त।

05 अक्तूबर 2025: बुध विहार में एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 2000 किलोग्राम नकली घी जब्त किया गया।

18 अक्तूबर 2024: मोरी गेट स्थित थोक खोया मंडी से 430 किलोग्राम मिलावटी खोया जब्त किया। ऐसे करें असली नकली की पहचान घी: आधा चम्मच घी या मक्खन पारदर्शी ग्लास में लेकर उसमें दो से तीन बूंद आयोडिन टिंचर डालें। यदि उसका रंग बदल जाए और नीला हो जाए तो यह मिलावट का संकेत है।

मिठाई: ग्लास में गर्म पानी लेकर मिठाई का छोटा टुकड़ा डाल दें। इसके बाद में थोड़ा आयोडिन डालें। यदि मिठाई का रंग बदल जाता है तो इसका अर्थ कि वह नकली है।

खोया व पनीर: पांच मिलीमीटर पानी में खोया या पनीर का छोटा टुकड़ा लेकर मिला दें। पानी ठंडा होने पर उसमें दो से तीन बूंद आयोडिन टिंचर डालें। यदि ग्लास में पानी का रंग बदल कर नीला हो जाए तो इसका मतलब है कि मिलावट है। बीमारियों का खतरा दयानंद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ग्लैडविन त्यागी ने बताया कि त्योहारों में मिठाइयों में मिलावट अधिक होती है। खोया में आलू भी मिलाया जाता है। इसके अलावा रसायन भी मिलाए जाते हैं। इससे पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इससे उल्टी दस्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इससे आंतों में अल्सर, किडनी व लिवर खराब होने का खतरा रहता है। दीर्घकालिक रूप से कैंसर भी हो सकता है।