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गाजियाबाद में ‘दोस्त’ ने टीचर से किया दुष्कर्म, धर्म बदलने का डाला दबाव; पति को मारने की धमकी; 5 पर FIR

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद की एक स्कूल टीचर से मुस्लिम दोस्त द्वारा दुष्कर्म किया जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला टीचर शादीशुदा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मेरठ निवासी आरोपी और उसकी पत्नी समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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दुष्कर्म केस प्रतीकात्मक तस्वीर

गाजियाबाद स्थित मधुबन बापूधाम क्षेत्र में रहने वाली महिला टीचर ने मेरठ निवासी युवक पर दोस्ती कर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और लगातार पीछा कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी युवक समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी से पहले किया था दुष्कर्म

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी नवंबर 2024 में हुई थी। आरोप है कि शादी से पहले मेरठ निवासी आसिफ ने उससे दोस्ती कर उसके जबरन दुष्कर्म किया और इस दौरान अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस मामले में उसके पिता की शिकायत पर वर्ष 2024 में मेरठ के मेडिकल थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है।

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नंबर बदल-बदलकर धमका रहा आरोपी

आरोप है कि जेल से छूटने के बाद आसिफ फिर से उसे परेशान करने लगा। वह अपने भाई आरिफ, पत्नी फिजा और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस पर अदालत में बयान बदलने का दबाव बनाने लगा। वह स्कूल के रिसेप्शन पर अलग-अलग बच्चों का अभिभावक बनकर फोन करता था और गाली-गलौज करते हुए उसके पति की हत्या की धमकी देता था। डर के कारण उसने अदालत में आरोपी के पक्ष में बयान भी दे दिए। पीड़िता का आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने उत्पीड़न बंद नहीं किया। वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार कॉल करता रहा।

फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी देता है। स्कूल आते-जाते रास्ते में उसे रोकने की कोशिश करता है। लगातार मिल रही धमकियों और ब्लैकमेलिंग से वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है और उसका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है।

एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि 26 जुलाई को आसिफ, उसकी पत्नी फिजा, भाई आरिफ और फिजा के जीजा आसिफ और इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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छात्रा ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया

वहीं, गाजियाबाद में ही लॉ की छात्रा ने एक युवक पर करीब 4 माह तक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, विवाह के लिए दबाव बनाने, नशीला पदार्थ देकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने, ब्लैकमेल कर सोने के आभूषण व नकदी हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद नंदग्राम पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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