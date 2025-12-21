Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में पिंक बूथ इंचार्ज महिला SI और सिपाही अरेस्ट, थान में 50 हजार की घूस लेते दबोचे

संक्षेप:

गाजियाबाद के मुरादनगर थाने से पिंक बूथ चौकी प्रभारी महिला सब-इंस्पेक्टर और एक सिपाही को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते एंटी करप्शन मेरठ यूनिट की टीम ने शनिवार को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। महिला दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है।

Dec 21, 2025 10:41 am IST
हापुड़ जिले के खड़खड़ी गांव के रहने वाले रजनीश त्यागी के खिलाफ 12 अक्टूबर को मुरादनगर थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी जांच पिंक बूथ प्रभारी दरोगा प्रिया सिंह कर रही थी। आरोप है कि महिला दरोगा आरोपी रजनीश त्यागी से उसकी मां कुसुम त्यागी और पिता संजीव त्यागी के नाम चार्जशीट से निकालने के नाम पर दो लाख रुपये देने की मांग कर रही थी। रुपये लेने की डील सिपाही शाहिद कर रहा था। काफी मिन्नतों के बाद 50 हजार रुपये में सौदा तय हुआ।

इसके बाद रजनीश त्यागी ने रिश्वत मांगने की शिकायत मेरठ यूनिट के एंटी करप्शन विभाग में कर दी। कृष्णापाल सिंह की टीम मुरादनगर पहुंची और रजनीश त्यागी को केमिकल लगे नोटों की गड्डी दे दी। जैसे ही रजनीश त्यागी मुरादनगर थाना परिसर पहुंचा और महिला दरोगा प्रिया सिंह और सिपाही को 50 हजार रुपये दिए तभी एंटी करप्शन की टीम ने दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया।

दरोगा लाइन हाजिर : पुलिस उपायुक्त नगर ने विजयनगर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने के चलते लाइन हाजिर करते हुए पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया है।

लिपि नगायच, एसीपी मसूरी सर्किल, ''एंटी करप्शन टीम के निरीक्षक की तहरीर पर महिला दरोगा प्रिया सिंह और सिपाही शाहिद के खिलाफ मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। दरोगा और सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
