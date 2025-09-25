वे मुझे 'बेबी' कहने लगे और...; चैतन्यानंद को लेकर पीड़ित छात्रा ने किए चौंकाने वाले दावे

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर चैतन्यानंद को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि वे उसे 'बेबी' कहते थे और गलत मैसेज भेजते थे। साथ ही इन मैसेजों का जवाब देने के लिए मजबूर करते थे।

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राओं को कथित तौर पर देर रात स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर किया गया। उनमें से एक को अपना नाम बदलने के लिए भी मजबूर किया गया। ऐसा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है।

30 से अधिक महिला छात्रों के साथ आयोजित एक बातचीत के दौरान उनमें से कई ने चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा यौन उत्पीड़न और धमकी के मामलों का खुलासा किया था। उनमें से एक छात्रवृत्ति प्राप्त 21 साल की छात्रा भी थी। उसने बताया कि उसकी पहली बार चैतन्यानंद से पिछले साल बातचीत हुई थी। वह चांसलर थे। उनका कार्यालय उस इमारत के भूतल पर था, जहां हमारी कक्षाएं लगती थीं। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे अजीब तरह से देखा।

छात्रा ने बताया, "मुझे चोट लगी थी। मेरे सीनियर ने मुझसे मेरे मेडिकल रिकॉर्ड उनके साथ शेयर करने को कहा। जब मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने मुझे बेवक्त गलत संदेश भेजने शुरू कर दिए। छात्रा ने आरोप लगाया कि इन संदेशों में बेबी, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जैसी बातों के साथ ही उसके बालों को लेकर भी टिप्पणियां थीं।

उसने आगे कहा कि अगर मैं इन मैसेजों का जवाब नहीं देती तो वह पहले भेजे गए संदेशों को टैग कर देता और मुझे जवाब देने के लिए मजबूर करता। पीड़िता ने उत्पीड़न के बारे में एसोसिएट डीन को सूचित भी किया था।

छात्रा ने आगे बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी अटेंडेंस में हेराफेरी के संबंध में नोटिस जारी किए गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके परीक्षा पत्रों से अनावश्यक रूप से अंक काटे गए। छात्रा ने आगे बताया कि मार्च 2025 में स्वामी ने एक नई बीएमडब्ल्यू कार खरीदी और मुझे और मेरी कुछ सहपाठियों को पूजा के लिए बुलाया और ऋषिकेश ले गए। वापस आते समय वह मुझ पर और अन्य छात्राओं पर अनुचित टिप्पणियां करता रहा।

छात्रा ने आगे बताया कि जब वे लौटे तो तीन वरिष्ठ शिक्षिकाओं ने उनसे चैतन्यानंद के साथ हुई चैट डिलीट करने को कहा। उसने आरोप लगाया कि होली के बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। वे मुझे 'बेबी' कहने लगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा न कहें। फिर उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसे उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा और साथ में लिखा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।

एफआईआर में लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्राओं को देर रात स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर किया गया। संस्थान प्रबंधन ने आगे आरोप लगाया कि एक छात्रा को अपना नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया और सबूत मिटाने के लिए उसके फोन से मैसेज डिलीट करने पड़े।

पुलिस ने बताया कि वसंत कुंज नार्थ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। उसे देश से भागने से रोकने के लिए एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है।

इस बीच, कर्नाटक के श्रृंगेरी स्थित श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठम ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर खुद को उनसे अलग कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि उन्हें संस्थान के बेसमेंट में सरस्वती द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक जाली राजनयिक नंबर प्लेट 39 यूएन 1 लगी एक वोल्वो कार भी मिली है। अधिकारी ने कहा कि हमने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। एक यौन उत्पीड़न का और दूसरा जाली नंबर प्लेट का।