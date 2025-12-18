भिवानी की शूटर से फरीदाबाद के होटल में रेप; बरगलाकर होटल में ले गई सहेली, साथ में थे दो दोस्त

संक्षेप: पुलिस को दी ​शिकायत में ​​​भिवानी निवासी युवती ने बताया कि वह अपनी एक सहेली के साथ मंगलवार को फरीदाबाद पहुंची थी। दोनों ने तिलपत शूटिंग रेंज में चल रही प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। शाम को उन्हें घर लौटना था।

हरियाणा के भिवानी की रहने वाली एक शूटर के साथ फरीदाबाद के एक होटल में रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता अपनी एक सहेली के साथ मंगलवार को फरीदाबाद की तिलपत शूटिंग रेंज में आयोजित कॉन्प्टिशन में हिस्सा लेने आई ​थी। इसी दौरान उसकी सहेली अपने दोस्त के साथ उसे होटल में लेकर गई, जहां उसके साथ यह वारदात हुई। पीड़िता की ​शिकायत पर पुलिस ने सतेंद्र और गौरव के अलावा पीड़िता की सहेली के खिलाफ केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है।

सहेली के दोस्त ने बनाया ​शिकार पुलिस को दी ​शिकायत में ​​​भिवानी निवासी युवती ने बताया कि वह अपनी एक सहेली के साथ मंगलवार को फरीदाबाद पहुंची थी। दोनों ने तिलपत शूटिंग रेंज में चल रही प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। शाम को उन्हें घर लौटना था। इसी दौरान उसकी सहेली ने अपने एक दोस्त का फोन किया और उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने को कहा। आधे घंटे बाद फरीदाबाद निवासी गौरव अपने दोस्त सतेंद्र के साथ मौके पर पहुंचा। इसके बाद चारों ने रात को फरीदाबाद में ही रुकने का फैसला किया। बुधवार शाम को चारों ने सराय ख्वाजा इलाके में एक होटल में दो कमरे लिए। इसके बाद एक कमरे में साथ बैठकर पार्टी भी की। रात करीब 9 बजे पीड़िता की सहेली गौरव के साथ नीचे कुछ सामान लेने के लिए चली गई। इसी दौरान सतेंद्र ने उसके साथ रेप किया।

​​तीनों को कमरे में बंद कर पुलिस को दी सूचना पीड़िता ने बताया कि उसने सबसे पहले अपने एक दोस्त को वारदात की सूचना फोन पर दी। इसके बाद पीड़िता ने अपनी सहेली और दोनों युवकों को होटल के उसी कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान के आधार पर उसकी सहेली समेत तीनों को काबू कर लिया। सराय ख्वाजा पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज कर लिया है। होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है।