महिला प्रोफेसर ने 10वीं मंजिल से कूदकर जान दी, नौकरी छूटने से तनाव में थी
ग्रेटर नोएडा में एक महिला एसोसिएट प्रोफेसर ने 10वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि नौकरी छूटने के बाद से वह तनाव में थी। हालांकि, पुलिस को अब तक आत्महत्या का सही कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस के मुताबिक घटना के संबंध में अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
ग्रेटर नोएडा के केंद्रीय विहार सोसाइटी में रहने वाली महिला एसोसिएट प्रोफेसर ने बुधवार की शाम 10वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि वह नौकरी छूटने के बाद से तनाव में थीं। हालांकि, पुलिस को अब तक आत्महत्या का सही कारण पता नहीं चल सका है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विहार सोसाइटी में 34 साल की सायना अपने पति रोहित मुंजाल और पांच साल के बेटे के साथ रहती थीं। रोहित चंडीगढ़ में अपना कोई व्यवसाय करते हैं, जबकि उनकी पत्नी सायना नॉलेज पार्क स्थित आईआईएमटी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थीं। पुलिस के मुताबिक करीब एक महीने पहले सायना की कॉलेज से नौकरी छूट गई थी। इसके बाद से वह तनाव में थीं। परिजनों के मुताबिक बुधवार की शाम सायना ने सोसाइटी की दसवीं मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरने पर उनकी मौत हो गई।
शुरुआती जांच में क्या आशंका
घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस की शुरुआती जांच में कॉलेज से नौकरी छूटने के बाद तनाव की बात सामने आई है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अन्य बिंदुओं को लेकर भी जांच की जा रही है। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई होगी
पुलिस के मुताबिक घटना के संबंध में अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस परिजनों से बातचीत कर रही है और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। परिजन इस मामले में यदि कोई शिकायत करते हैं तो उसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बाइक टैक्सी से गिरकर महिला सवारी का हाथ टूटा
उधर, नोएडा के सेक्टर-42 के पास चालक ने बाइक टैक्सी फुटपाथ में टकरा दी। हादसे में बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके बाएं हाथ में कई फ्रैक्चर हो गए। पीड़िता ने सेक्टर-39 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि चालक शराब के नशे में बाइक चला रहा था।
दिल्ली में कालकाजी स्थित गोविंदपुरी की रहने वाली मांसी बंसल ने पुलिस को बताया कि वह नोएडा के निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। उन्होंने तीन नवंबर की रात करीब आठ बजे सेक्टर-47 से घर जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी। ऐप पर चालक का नाम शाजिद दिखाई दिया। पीड़िता के मुताबिक, सफर के दौरान चालक शराब के नशे में था। उन्होंने कई बार चालक को धीरे और सावधानी से बाइक चलाने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी।
सेक्टर-42 के पास चालक ने बाइक सीधे फुटपाथ में दे मारी। इससे शिक्षिका सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं और बाएं हाथ में कई फ्रैक्चर हो गए। हादसे के बाद चालक उन्हें मौके पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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