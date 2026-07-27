दिल्ली में दोस्त निकला दगाबाज, काम के रुपये मांगने पर युवती को घर बुलाकर मार डाला

दिल्ली में एक युवक द्वारा पैसों के विवाद में अपनी दोस्ती की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका मूलरूप से बिहार के सीवान जिले की रहने वाली थी। उसके पिता का आरोप है कि आरोपी युवक ने उनकी बेटी से कुछ ऑनलाइन काम कराया था, जिसके उसने पैसे नहीं दिए थे।

दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में काम के बदले रुपये मांगने पर एक युवक ने अपनी महिला मित्र की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती के शव को अपने घर में ही छोड़कर फरार हो गया।

मोहन गार्डन थाना पुलिस ने वारदात के तीन दिन बाद 24 जुलाई को पोस्टमॉर्टम की प्राथमिक रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय रूपा कुमारी परिवार के साथ बीते 15 वर्षों से कैलाशपुरी इलाके में किराये पर रहती थी। परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई और एक बहन है। परिवार मूलत: बिहार के सीवान जिले के बवनागंज जलालपुर का रहने वाला है। रूपा के पिता बजरंग महतो सब्जी बेचने का काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रूपा पढ़ाई खत्म करने के बाद से ही एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी।

आरोपी अंकित रूपा के साथ पहले उत्तम नगर फिर रमेश नगर स्थित ऑफिस में काम करता था। इसी दौरान दोनों की जान पहचान हुई थी। अंकित सिद्धात्री एंक्लेव, मोहन गार्डन इलाके में रहता है।

बजरंग महतो ने बताया कि अंकित ने रूपा से कोई ऑनलाइन काम कराया था। इसके एवज में उसने पांच हजार रुपये देने का वादा किया था। हालांकि, बाद में वह रुपये देने में आनाकानी करने लगा। इसकी जानकारी रूपा ने अपने पिता को भी दी थी।

ऑफिस जाने की बात कहकर घर से निकली थी पुलिस को दिए बयान में बजरंग महतो ने बताया कि 21 जुलाई की सुबह उनकी बेटी घर से ऑफिस जाने की बात कहकर निकली थी। सुबह करीब 10 बजे रूपा की उसकी मां से आखिरी बार बात हुई थी, तब रूपा ने मां को बताया था कि वह ऑफिस पहुंचने वाली है और वहां पहुंचकर फोन करेगी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। काफी देर तक जब रूपा से बात नहीं हुई, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान मोहन गार्डन थाना पुलिस ने उन्हें फोन कर रूपा की मौत की जानकारी दी।