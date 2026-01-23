Hindustan Hindi News
फेसबुक फ्रेंड ने गुरुग्राम के कारोबारी को हनीट्रैप में फंसा 6 करोड़ रुपये ऐंठे, 5 साल चली ब्लैकमेलिंग

संक्षेप:

गुरुग्राम की पॉश सोसाइटी में रहने वाले एक कारोबारी को फेसबुक पर महिला से दोस्ती करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आरोपियों ने कारोबारी को हनीट्रैप के जाल में फंसाकर 5 सालों में 6 करोड़ 30 लाख रुपये ऐंठ लिए। 

Jan 23, 2026 11:33 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की पॉश सोसाइटी में रहने वाले एक कारोबारी को फेसबुक पर महिला से दोस्ती करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आरोपियों ने कारोबारी को हनीट्रैप के जाल में फंसाकर 5 सालों में 6 करोड़ 30 लाख रुपये ऐंठ लिए। पुलिस ने इस संबंध में शिकायत मिलने पर सेक्टर-53 थाने में मामला दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू क दी है।

सेक्टर-54 में गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित एक पॉश सोसाइटी में रहने वाले कारोबारी से पूर्वोत्तर की एक महिला ने साल 2020 में फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। फेसबुक पर किम उर्फ प्रियंका संगमा नाम की उस महिला ने खुद को दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस की एयरहोस्टेस बताकर दोस्ती की। उसने विश्वास जीतने के लिए विमानों के अंदर की अपनी तस्वीरें भी साझा कीं। जल्द ही यह बातचीत वॉट्सऐप पर होने लगी। वहां उसने कारोबारी को उनकी तस्वीरें भेजने के लिए प्रेरित किया। कारोबारी को इसका अंदाजा भी नहीं था कि वह डीपफेक तकनीक के माहिरों के चंगुल में फंस चुके हैं। आरोपियों ने उनकी साधारण तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों और चैट्स के साथ मोर्फ कर दिया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का वह सिलसिला जो 2025 जुलाई तक चला।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आराेपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा।

पैरालिसिस होने पर भी कारोबारी को नहीं बख्शा

कारोबारी को आरोपी लगातार ब्लैकमेल करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इस कारण कारोबारी के स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वे पैरालिसिस (लकवा) के शिकार हो गए। इसके बावजूद, ठगों ने दया नहीं दिखाई और अस्पताल के फर्जी बिल भेजकर उनसे पैसे ऐंठते रहे। पीड़ित ने डर के मारे पहली बार दो मई 2021 को केवल पांच हजार रुपये भेजे थे, जो बाद में धीरे-धीरे बढ़कर 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया।

रुपये न देने पर छवि खराब करने की धमकी दी

पीड़ित ने परेशान होकर आरोपी के नंबर को ब्लॉक भी कर दिया। उसके एक सप्ताह बाद दूसरे नंबर से फोटो और चैट भेजकर दोबारा से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने उनके ऑफिस, कारोबार और परिवार के बारे में सभी जानकारी जुटा ली थी। पीड़ित ने रुपये देने से मना किया तो आरोपियों ने उनके ऑफिस में गलत फोटो और चैट की जानकारी चस्पा करने के साथ फेसबुक पेज पर पोस्ट करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल किया। उन्हें बताया गया कि समाज में उनकी छवि को खराब कर दिया जाएगा। उसके बाद लगातार कोई न कोई बहाना बनाकर ठगी करते रहे।

इस तरह बहाना बनाकर रकम वसूली गई

वर्ष 2021 में 32 लाख 38 हजार 200 रुपये की ठगी की गई। इस दौरान पायलट की ट्रेनिंग का बहाना बनाया गया। अगले साल 2022 में 47 लाख 15 हजार रुपये ऐंठ लिए गए। इस बार युवती ने बताया कि उसके पिता की मौत हो गई है। वह बड़ी परेशानी में घिर गई है। इसी तरह 2023 में करीब एक करोड़ 26 लाख रुपये वसूले गए। इस बार परिजन की कैंसर की सर्जरी होने की बात कही गई। फिर बच्चे के इलाज का बहाना बनाया गया। इसी तरह साल 2024-25 में चार करोड़ से अधिक रुपये वसूले गए। रकम न देने पर बदनाम करने की धमकी दी गई।

महिला के पति, भाई-मां के भी शामिल होने का आरोप

पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस गिरोह में केवल प्रियंका ही नहीं, बल्कि उसके कथित भाई, मां और पति भी शामिल थे। इन्होंने पीड़ित को डराने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए। एक आरोपी ने खुद को शिलांग का एसडीएम बताकर बात की और पैसे लौटाने का झूठा भरोसा दिया। आरोपियों ने ब्लैकमेल करते हुए कभी मां की कैंसर की सर्जरी, कभी प्रेग्नेंसी, तो कभी बच्चे के इलाज के नाम पर करोड़ों रुपये वसूले। आरोपी एयरहोस्टेस के पति ने खुद को मेघालय के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बताकर पीड़ित को धमकाया।

