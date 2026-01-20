Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsFemale elephant stolen 17 years ago claimed to be in Gujarat Ghaziabad police will go there to search and recover
17 साल पहले चोरी हुई हथिनी गुजरात में होने का दावा, ढूंढने जाएगी गाजियाबाद पुलिस

संक्षेप:

गाजियाबाद के असालतपुर से 17 साल पहले चोरी हुई एक हथिनी की तलाश और बरामदगी के लिए पुलिस की टीम गुजरात जाएगी। मामले की जांच कर रहे विवेचक ने उच्चाधिकारियों से इसके लिए अनुमति मांगी है। हथिनी चोरी का मुकदमा पुलिस ने 27 सितंबर 2025 को दर्ज किया था।

Jan 20, 2026 08:18 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के असालतपुर से 17 साल पहले चोरी हुई एक हथिनी की तलाश और बरामदगी के लिए पुलिस की टीम गुजरात जाएगी। मामले की जांच कर रहे विवेचक ने उच्चाधिकारियों से इसके लिए अनुमति मांगी है। हथिनी चोरी का मुकदमा पुलिस ने 27 सितंबर 2025 को दर्ज किया था।

असालतपुर में रहने वाले गय्यूर अली ने साल 2000 में बिहार के सोनपुर हाथीसार के मेले से 2.50 लाख रुपये में हथिनी खरीदी थी। 1 जनवरी 2008 को हथनी चोरी हो गई। उन्होंने इसके बाद पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने खुद तलाश शुरू की और जम्मू-कश्मीर में हथिनी को ढूंढ निकाला। जिसके पास हथिनी थी, उसने गय्यूर को धमकी देकर भगा दिया। पीड़ित ने 6 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में अपील कर गुहार लगाई। हालांकि, निचली अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।

पीड़ित की पैरवी कर रहे वकील दिलशाद चौधरी ने सत्र न्यायालय में याचिका लगाई। न्यायालय के निर्देश पर निचली अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। 27 सितंबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के नरवाल मंडी निवासी लक्ष्मण और लक्की के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

देखभाल करने वाले ही ले गए

पीड़ित गय्यूर की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने नरवाल मंडी निवासी लक्ष्मण और लक्की को हथिनी की देखभाल के लिए नौकरी पर रखा था। कुछ समय तक उन्होंने हथिनी की देखभाल की, लेकिन फिर एक दिन दोनों हथनी को लेकर कहीं चले गए।

निर्देश पर टीम को रवाना किया जाएगा

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि हथिनी के गुजरात स्थित एक बड़े पार्क में होने की बात सामने आई है। पीड़ित ने भी इस जानकारी को पुष्ट किया है। विवेचक ने अब तक की जांच रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर टीम को गुजरात रवाना किया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
