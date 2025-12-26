दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में छठे वेतन आयोग के नाम पर वसूली गई फीस होगी वापस

संक्षेप: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 15-20 साल पहले बढ़ी हुई फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों को रुपये वापस मिलने की उम्मीद जगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को ऐसी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उस समय संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की डिटेल निकाली जा सके।

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 15-20 साल पहले बढ़ी हुई फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों को रुपये वापस मिलने की उम्मीद जगी है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को ऐसी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उस समय संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की डिटेल निकाली जा सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्राइवेट स्कूलों ने छठे वेतन आयोग के नाम पर अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस ली थी। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के समक्ष यह मुद्दा तब उठा जब प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कहा गया कि 15-20 साल पुराने छात्रों की डिटेल निकालनी मुश्किल होगी। उनके पास रिकॉर्ड नहीं हैं। इस पर बेंच ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से कहा कि वह इस पर तथ्य एकत्रित करें। ऐसा तंत्र निकालें, जिससे हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा तकरीबन 500 करोड़ रुपये को उनके हकदार मालिकों को वापस लौटाया जा सके। हालांकि, कुल राशि 12 सौ करोड़ से ज्यादा है। इस पूरी राशि को वापस उन छात्रों के परिजनों को लौटाना है, जिनसे छठे वेतन आयोग के हिसाब से शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूली गई थी।

फीस रिफंड नाम से चलाया कैंपेन : हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की तरफ से वकील खगेश बी झा और वकील शिखा शर्मा बग्गा ने वॉट्सऐप ग्रुप पर मैसेज कर अभिभावकों से संपर्क किया।

चालीस से लेकर चार सौ फीसदी तक बढ़ी फीस वसूली वर्ष 2006 से वर्ष 2010 के बीच दिल्ली के स्कूलों ने छठे वेतन आयोग को लागू करने के नाम पर छात्रों के परिजनों से 40 से चार सौ फीसदी तक बढ़ी फीस वसूली थी। परिजनों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल देव सिंह कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने 12 सौ से अधिक स्कूलों के खातों की जांच की। जांच में पाया गया कि 99 फीसदी स्कूलों के खातों में गड़बड़ी है। अनिल देव सिंह कमेटी ने स्कूलों को निर्देश दिया कि वह छात्रों के परिजनों को बढ़ी फीस लौटाएं।