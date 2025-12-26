Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFees collected by Delhi private schools in the name of Sixth Pay Commission will be refunded
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में छठे वेतन आयोग के नाम पर वसूली गई फीस होगी वापस

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में छठे वेतन आयोग के नाम पर वसूली गई फीस होगी वापस

संक्षेप:

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 15-20 साल पहले बढ़ी हुई फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों को रुपये वापस मिलने की उम्मीद जगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को ऐसी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उस समय संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की डिटेल निकाली जा सके।

Dec 26, 2025 06:02 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिक
share Share
Follow Us on

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 15-20 साल पहले बढ़ी हुई फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों को रुपये वापस मिलने की उम्मीद जगी है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को ऐसी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उस समय संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की डिटेल निकाली जा सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्राइवेट स्कूलों ने छठे वेतन आयोग के नाम पर अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस ली थी। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के समक्ष यह मुद्दा तब उठा जब प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कहा गया कि 15-20 साल पुराने छात्रों की डिटेल निकालनी मुश्किल होगी। उनके पास रिकॉर्ड नहीं हैं। इस पर बेंच ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से कहा कि वह इस पर तथ्य एकत्रित करें। ऐसा तंत्र निकालें, जिससे हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा तकरीबन 500 करोड़ रुपये को उनके हकदार मालिकों को वापस लौटाया जा सके। हालांकि, कुल राशि 12 सौ करोड़ से ज्यादा है। इस पूरी राशि को वापस उन छात्रों के परिजनों को लौटाना है, जिनसे छठे वेतन आयोग के हिसाब से शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूली गई थी।

फीस रिफंड नाम से चलाया कैंपेन : हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की तरफ से वकील खगेश बी झा और वकील शिखा शर्मा बग्गा ने वॉट्सऐप ग्रुप पर मैसेज कर अभिभावकों से संपर्क किया।

चालीस से लेकर चार सौ फीसदी तक बढ़ी फीस वसूली

वर्ष 2006 से वर्ष 2010 के बीच दिल्ली के स्कूलों ने छठे वेतन आयोग को लागू करने के नाम पर छात्रों के परिजनों से 40 से चार सौ फीसदी तक बढ़ी फीस वसूली थी। परिजनों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल देव सिंह कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने 12 सौ से अधिक स्कूलों के खातों की जांच की। जांच में पाया गया कि 99 फीसदी स्कूलों के खातों में गड़बड़ी है। अनिल देव सिंह कमेटी ने स्कूलों को निर्देश दिया कि वह छात्रों के परिजनों को बढ़ी फीस लौटाएं।

हाईकोर्ट में दायर की याचिका, 17 को अगली सुनवाई

कमेटी के इस आदेश के खिलाफ 220 स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने स्कूलों से कहा कि वह बढ़ी फीस का 75 फीसदी कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराए। इसके बाद सुनवाई शुरू होगी। वर्ष 2014 में स्कूलों ने तकरीबन पांच सौ करोड़ रुपये जमा करा दिए। तब से यह रकम रजिस्ट्री में जमा है। ब्याज समेत यह रकम अब 12 सौ करोड़ से ज्यादा हो गई है। मुद्दा यह है कि ये पैसे छात्रों तक कैसे पहुंचाए जाएं। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।