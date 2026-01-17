भगवान के दर्शन के लिए दोस्त बलि न दे दे; ऐसा डर की दोस्त ने ही कर दी ऑटो ड्राइवर की हत्या

संक्षेप: गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में ऑटो समेत जली हालत में मिला शव ऑटो चालक का ही था। उसकी हत्या तीन दोस्तों ने की थी। पुलिस ने दो आरोपी शनिवार को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है।

गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में ऑटो समेत जली हालत में मिला शव ऑटो चालक का ही था। उसकी हत्या तीन दोस्तों ने की थी। पुलिस ने दो आरोपी शनिवार को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है। आरोपियों को शक था कि ऑटो चालक मालामाल बनने के लिए उनमें से किसी की बलि दे देगा। इसीलिए उन्होंने घर के सिलेंडर से पीटकर हत्या करने के बाद ऑटो समेत शव जला दिया था। ट्रॉनिका सिटी सेक्टर डी- 1 में बंजर भूमि पर 14 जनवरी की सुबह ऑटो के साथ जला हुआ शव मिला था। शुरुआती जांच में शव की पहचान नहीं हो पाई थी।

बाद में ऑटो नंबर के आधार पर मृतक की पहचान मिलक विकास नगर निवासी नवीन के रूप में उसके भाई नितिन ने की थी। नवीन ने ही हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाए थे, जिस पर पुलिस ने विसरा सुरक्षित किया था। पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इनपुट के आधार पर नवीन के दो दोस्त ट्रोनिका सिटी निवासी पवन और सागर उर्फ पंडित को गिरफ्तार किया। इनका तीसरा साथी नसीम फरार है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि नवीन उनका दोस्त था। कुछ समय पहले नवीन उन्हें और अपने एक अन्य दोस्त को दिल्ली में एक तांत्रिक के पास लेकर गया था। वहां तांत्रिक ने कहा था कि किसी नजदीकी व्यक्ति की बलि देने से व्यक्ति मालामाल हो सकता है और ईश्वर दर्शन संभव है।

बातचीत के दौरान नवीन ने यह भी पूछा था कि क्या किसी दोस्त की बलि दी जा सकती है। आरोपियों का कहना है कि इस बातचीत के बाद उन्हें शक हो गया था कि नवीन अपने फायदे के लिए उनमें से किसी की बलि दे सकता है। इसी डर के चलते उन्होंने पहले ही नवीन को मारने की योजना बना ली।

