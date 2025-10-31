फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में नया खुलासा, म्यूजिक कंपनी के मालिक को भी आरोपी बनाया

संक्षेप: हरियाणवी सिंगर और रैपर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फायरिंग मामले में गैंगस्टर दीपक नादंल के साथ-साथ जेम्स नामक म्यूजिक कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत सिंह को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है।

हरियाणवी सिंगर और रैपर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फायरिंग मामले में गैंगस्टर दीपक नादंल के साथ-साथ जेम्स नामक म्यूजिक कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत सिंह को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये दोनों ही हाई-प्रोफाइल आरोपी इस समय देश से बाहर (विदेश) में बैठकर अपने गिरोह का संचालन कर रहे थे, जिससे मामले की पेचीदगी काफी बढ़ गई है। यह अहम खुलासा हाल ही में गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्य गैंगस्टर सुनील सरधानिया की पुलिस रिमांड के दौरान हुआ है।

सुनील ने जांच अधिकारियों को गैंगस्टर दीपक नादंल के बारे में भी बताया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि दीपक नादंल लंदन से गैंग को ऑपरेट कर रहा है, हालांकि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है।

पांच करोड़ के विवाद में हुई थी वारदात : पुलिस सूत्रों के अनुसार, जुलाई महीने में फाजिलपुरिया को निशाना बनाकर की गई फायरिंग के पीछे की मुख्य वजह पांच करोड़ रुपये के लेन-देन का विवाद था। गायक और आरोपियों के बीच लंबे समय से चली आ रही इस वित्तीय रंजिश ने ही इस जानलेवा हमले का रूप ले लिया। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब फायरिंग की घटना के तुरंत बाद आरोपी दीपक नादंल, सुनील और म्यूजिक कंपनी मालिक राव इंद्रजीत सिंह ने न सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से इस हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि खुलेआम कानून को चुनौती भी दी।

पुलिस अब दीपक नादंल और राव इंद्रजीत यादव द्वारा विदेश से भारत में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की संलिप्तता और फंडिंग स्रोतों की गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी अनुसार पुलिस आगे मामले में कार्रवाई करेगी।

डंकी रूट पर छह माह पहले पकड़ा गया था रिमांड के दौरान आरोपी सुनील ने पुलिस को बताया कि गैंगस्टर दीपक नादंल लगभग छह महीने पहले डंकी रूट के सहारे अमेरिका जाने की कोशिश के दौरान एक देश की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनील को कानूनी शिकंजे से निकालने के लिए एजेंट का सहारा लिया गया था। यह जानकारी दर्शाती है कि ये गैंगस्टर कानूनी एजेंसियों को चकमा देने में माहिर है।

संपर्क टूटने पर सुनील ने भारत लौटने की तैयारी की सुनील ने यह भी बताया कि डंकी रूट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती सख्ती और जांच एजेंसियों के दबाव के कारण पिछले दो महीनों से उसका दीपक नादंल से कोई सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस संपर्क टूटने से वह काफी परेशान था और उसे पकड़े जाने का डर सता रहा था। इसी हताशा में उसने स्वयं ही भारत वापस लौटने का मन बना लिया था, जिसके बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।