Hindi Newsएनसीआर Newsfazilpuria and elvish yadav chargesheeted by ed in money laundering know about charges

सांप के VIDEO से कमाई, ED चार्जशीट में एल्विश और फाजिलपुरिया पर क्या-क्या आरोप?

संक्षेप: ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव और रैपर फाजिलपुरिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने इसमें दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में एक डिजिटल कंपनी और उसके निदेशक का नाम भी शामिल है।

Thu, 16 Oct 2025 04:36 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ ​​एल्विश यादव और गायक राहुल यादव उर्फ ​​फाजिलपुरिया समेत दो अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सांप और इगुआना जैसे संरक्षित वन्यजीवों का वीडियो बनाकर मनीलॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने यह चार्जशीट 13 अक्टूबर को गुरुग्राम की PMLA कोर्ट में दाखिल की है। हालांक अदालत ने चार्जशीट पर अभी संज्ञान नहीं लिया है।

सांपों और इगुआना को वीडियो में दिखाया

एल्विश यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2023 में एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जीवित सांपों और इगुआना को दिखाया गया था। इस वीडियो से एल्विश यादव ने अवैध तरीके से 84 हजार रुपये कमाए।

फाजिलपुरिया पर भी ऐसे ही आरोप

वहीं फाजिलपुरिया पर इसी तरह का अपराध कारित करने का आरोप है। आरोप है कि फाजिलपुरिया ने '32 BORE' नाम से वीडियो बनाया जिसमें सांप और इगुआना का इस्तेमाल किया गया था। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है।

अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए गलत काम

एजेंसी का कहना है कि एल्विश यादव और फाजिलपुरिया ने अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए वीडियो में अवैध रूप से संरक्षित प्रजातियों के सांपों और इगुआना जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया। दोनों का मकसद इसके जरिए फॉलोअर्स बढ़ाना भी था।

इन्हें भी बनाया गया आरोपी

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ये वीडियो स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। फिर पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर भी अपलोड किए गए। चार्जशीट में स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक गुरकरण सिंह धालीवाल को भी आरोपी बनाया गया है।

पुलिस की FIR के बाद ऐक्शन

ईडी ने एल्विश और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस और गुरुग्राम पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर और एक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था। ईडी ने मई में एल्विश और फाजिलपुरिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने दोनों से लखनऊ में पूछताछ की। एल्विश पर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
elvish yadav
