होटल में ले जाकर किया रेप, गंदा वीडियो बनाया; ग्रेटर नोएडा में विधवा सास ने फौजी दामाद पर लगाए आरोप

ग्रेटर नोएडा में रिश्तों को कलंकित करने का बेहद घिनौना मामला सामने आया है। यहां एक फौजी दामाद पर अपनी विधवा सास से दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने आरोपी दामाद के खिलाफ खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में रबूपुरा में रहने वाली एक विधवा महिला ने अपने ही दामाद पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना कि आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया लिया।

तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाकर ले गया था होटल शिकायत के मुताबिक, महिला ने अपनी इकलौती बेटी की शादी सन 2018 में ककौड़ में रहने वाले युवक से की थी। आरोपी दामाद आर्मी में है। महिला का आरोप है कि वह अप्रैल में दामाद के साथ कार से दिल्ली जा रही थी। दामाद ने रास्ते में तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर होटल में कमरा ले लिया। वहां उसने महिला को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। आरोप है कि बेहोशी की हालत में दामाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश में आने पर उसने विरोध किया तो दामाद ने अश्लील वीडियो दिखाकर चुप रहने की धमकी दी। डर के कारण उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया।