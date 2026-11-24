ग्रेटर नोएडा के दयानतपुर गांव के एक घर में सिलेंडर फटने से बाप-बेटे की जिंदा जलकर मौत हो गई। धमाके में परिवार की महिला और एक मासूम बच्चा भी बुरी तरह झुलस गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में दरारें आ गईं।

उत्तर प्रदेश के जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयानतपुर गांव में सोमवार शाम घर में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई, जबकि परिवार की महिला और एक मासूम बच्चा झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से उसके टुकड़े आसपास के घरों तक पहुंचे। घर की दीवार में दरारें आ गई।

जेवर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दयानतपुर गांव में किसान वीरपाल परिवार के साथ रहते थे। पुलिस ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे वीरपाल के घर में एलपीजी सिलेंडर में रिसाव होने लगा। इसी बीच, अचानक सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके के बाद परिवार के लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 56 वर्षीय वीरपाल और उनके 24 वर्षीय बेटे अभिषेक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अभिषेक की पत्नी काजल और दो वर्षीय बेटा आदित्य आग में झुलस गए। मां बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

हादसे के बाद मची चीख-पुकार वीरपाल के घर में हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा।

खुशी का माहौल गम में बदला ग्रामीणों ने बताया कि दो दिसंबर को वीरपाल की बेटी की शादी होनी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। इस घटना के बाद से खुशी का मातम गम में बदल गया। पिता और भाई को खोने वाली बेटी का रो-रो कर बुरा हाल है।

ग्रामीणों ने खुद आग बुझाई सिलेंडर में लगी आग पूरे घर में फैल गई। इससे घर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पूरा परिवार आग की चपेट में आ गया। इस बीच ग्रामीणों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। मोटर चलाकर पाइप की मदद से घर में पानी की बौछार की। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। आग में झुलसी महिला और उसके मासूम बेटे का इलाज चल रहा है। इस घटना की सूचना पर पुलिस व फायर विभाग की टीम पहुंची।