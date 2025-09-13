शराब पीकर कमरे में घसीट ले जाता और फिर…; बच्ची ने स्कूल टीचर को बताई हैवान पिता की करतूत
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां हैवान बना एक पिता अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ कई सालों से घिनौनी हरकत कर रहा था। यह मामला तब सामने आया जब छोटी बेटी ने स्कूल टीचर को रोते हुए इसके बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इस घिनौनी हरकत का खुलासा तब हुआ जब एक 12 वर्षीय बच्ची ने अपनी क्लास टीचर को आपबीती सुनाई। बच्ची ने बताया कि उसका पिता शराब पीने आदी है। वह अक्सर उसे कमरे में घसीटकर ले जाता है और मारपीट कर उसका यौन शोषण करता है। बच्ची की बात सुनकर टीचर सकते में आ गईं। उसने आगे बताया कि उसकी 17 वर्षीय बड़ी बहन भी पिछले छह सालों से पिता की दरिंदगी का शिकार बन रही है।
आरोपी पिता ने बड़ी बेटी को स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। उसे घर में ही बंधक बनाकर रखा था। टीचर ने तुरंत बच्ची की मां से संपर्क किया। उन्होंने भी अपने पति की करतूतों को स्वीकार किया। मां ने बताया कि जब भी वह विरोध करती थी तो आरोपी उसके साथ भी मारपीट करता था। इसके बाद बिना समय गंवाए टीचर ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी।
बच्ची ने स्कूल टीचर को आपबीती बताई
बच्ची की आपबीती सुनकर टीचर ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम ने मामले की गहन जांच शुरू की। पुलिस ने सभी तथ्यों को जुटाया और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल कोई नौकरी नहीं करता था।
लड़कियों की काउंसलिंग करा रही पुलिस
पुलिस द्वारा दोनों नाबालिग लड़कियों को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, जहां उनकी काउंसलिंग की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन को दें ताकि समय रहते ऐसे अपराधों को रोका जा सके।