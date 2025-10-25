बीवी छोड़ गई तो बेटी से करने लगा रेप, फरीदाबाद में हैवान पिता की शर्मनाक करतूत
संक्षेप: फरीदाबाद में हैवान बने पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में हैवान बने पिता द्वारा अपनी ही 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए भूपानी थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह मामला तब उजागर हुआ जब बच्ची ने अपने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से दर्द की शिकायत की थी।
आरोपी व्यक्ति भूपानी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। वह ऑटो चालक है और नशे का आदी है। वह घर में अक्सर लड़ाई-झगड़ा करता है। उसकी पत्नी करीब एक साल पहले झगड़े और मारपीट से परेशान होकर चार बच्चों को लेकर अलग हो गई थी, जबकि दो बेटियां पिता के पास रह गई थीं। पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद नशे का आदी पिता घर में अक्सर गुस्से में रहता था।
पुलिस को काउंसलिंग के दौरान, 14 साल की पीड़िता ने बताया कि उसका पिता, जो लगभग हर रात नशे में घर लौटता था, पिछले दो महीनों से उसके साथ रेप कर रहा था। विरोध करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया। पिता ने आठ-नौ दिन तक उसके साथ गलत हरकत की। पिता की हरकत से वह बीमार हो गई।
किशोरी डॉक्टर के पास गई तो पता चला
करीब पांच दिन पहले किशोरी ने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला को आपबीती सुनाई। वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। जांच के दौरान डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया गया है। शिकायत पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किर लिया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान दर्ज कराए थे।
पुलिस अब उस आदमी की दूसरी नाबालिग बेटियों की काउंसलिंग कर रहे ही ताकि यह पता चल सके कि क्या उनके साथ भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट या टॉर्चर हुआ था।