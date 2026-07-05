गाजियाबाद में ढाई साल की बच्ची को अगवा कर रेप किया, 3 बेटियों का बाप है आरोपी
गाजियाबाद में ढाई साल की बच्ची को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी खुद तीन बच्चियों का बाप है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही ढाई साल की बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्र की निर्माणाधीन सोसाइटी में काम कर रहा 60 साल का मजदूर बच्ची को गोदी में उठाकर टॉफी दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ रेप किया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं, बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि शनिवार सुबह बच्ची के पिता मजदूरी करने चले गए और मां घरों में काम करने गई थी। मौसी की निगरानी में दंपति की तीन बेटियां थीं। दंपति की ढाई वर्षीय बेटी भी अपनी बहनों और अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।
टॉफी दिलाने के बहाने उठाकर ले गया
इसी दौरान निर्माणाधीन सोसाइटी में काम करने वाला मजदूर मौके पर पहुंचा और बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने गोद में उठाकर ले गया। निर्माणाधीन सोसाइटी के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप किया। मासूम की चीख सुनकर निर्माणाधीन सोसाइटी का चौकीदार मौके पर पहुंचा और शोर मचा दिया। इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी को दबोच लिया। सूचना पर पहुंचे बच्ची के माता-पिता ने डायल 112 पर सूचना दी। जल निगम पुलिस चौकी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार उससे पूछताछ की जा रही है।
एनकाउंटर करने की मांग
परिजनों के साथ आक्रोशित भीड़ भी जल निगम चौकी पहुंच गई और आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग करने लगी। चौकी पुलिस ने आरोपी को थाने पहुंचाया और सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं, बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसीपी ने बताया कि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है।
चार बच्चों का पिता है आरोपी
पुलिस के अनुसार, आरोपी हिंडन नदी के पास झुग्गी-झोपड़ी में रहता है। वह मूलरूप से बेगूसराय बिहार का रहने वाला है। आरोपी चार बच्चों का पिता है, जिसमें तीन बेटियां और एक बेटा है। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
मौसा ने रेप का प्रयास किया
उधर, गाजियाबाद नगर कोतवाली थानाक्षेत्र में मौसी के घर रह रही किशोरी को अकेला पाकर सगे मौसा ने रेप का प्रयास किया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर किशोरी अपने दूसरी मौसी के पास पहुंची। फिर किशोरी ने 47 साल के मौसा के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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