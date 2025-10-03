हरियाणा में बच्चों को फंदे से लटका बाप ने की खुदकुशी, पत्नी से झगड़ा और घर आ गई थी पुलिस

बल्लभगढ़ के गांव नेकपुर में गुरुवार देर रात एक पिता ने अपने तीन बच्चों संग फंदा लगा लिया। पिता और 12 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा और दूसरी बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।

बल्लभगढ़ के गांव नेकपुर में गुरुवार देर रात एक पिता ने अपने तीन बच्चों संग फंदा लगा लिया। पिता और 12 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा और दूसरी बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। पत्नी से अनबन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर पिता ने यह कदम उठाया।

पुलिस के मुताबिक गांव नेकपुर के 30 वर्षीय कर्मवीर ने देर रात तीनों बच्चों संग आत्महत्या का प्रयास किया। इसमें पिता और 12 साल की बेटी की मौत हो गई। दो बच्चे गंभीर हालत में सर्वोदय अस्पताल में इलाजरत हैं। बताया जा रहा है कि कर्मवीर और उसकी पत्नी में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था।

पत्नी मायके चली गई थी और छह दिन पहले ही लौटी थी। इसी दौरान मारपीट की घटना हुई और पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत के बाद पुलिस घर पहुंची थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई और धमकी से कर्मवीर डर गया और उसने बच्चों संग फंदा लगा लिया।