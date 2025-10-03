father killed chidren and committed suicide in ballabhgarh हरियाणा में बच्चों को फंदे से लटका बाप ने की खुदकुशी, पत्नी से झगड़ा और घर आ गई थी पुलिस, Ncr Hindi News - Hindustan
बल्लभगढ़ के गांव नेकपुर में गुरुवार देर रात एक पिता ने अपने तीन बच्चों संग फंदा लगा लिया। पिता और 12 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा और दूसरी बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, बल्लभगढ़, अशोक जैनFri, 3 Oct 2025 11:38 AM
बल्लभगढ़ के गांव नेकपुर में गुरुवार देर रात एक पिता ने अपने तीन बच्चों संग फंदा लगा लिया। पिता और 12 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा और दूसरी बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। पत्नी से अनबन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर पिता ने यह कदम उठाया।

पुलिस के मुताबिक गांव नेकपुर के 30 वर्षीय कर्मवीर ने देर रात तीनों बच्चों संग आत्महत्या का प्रयास किया। इसमें पिता और 12 साल की बेटी की मौत हो गई। दो बच्चे गंभीर हालत में सर्वोदय अस्पताल में इलाजरत हैं। बताया जा रहा है कि कर्मवीर और उसकी पत्नी में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था।

पत्नी मायके चली गई थी और छह दिन पहले ही लौटी थी। इसी दौरान मारपीट की घटना हुई और पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत के बाद पुलिस घर पहुंची थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई और धमकी से कर्मवीर डर गया और उसने बच्चों संग फंदा लगा लिया।

पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। दो बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गांव में इस दर्दनाक घटना से माहौल गमगीन है।