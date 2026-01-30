Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsfather killed 12 years old son in delhi shastri nagar
दिल्ली में बाप ने 12 साल के बेटे को तड़पाकर मारा, आंख भी निकालने की कोशिश; मां को भेजा वीडियो

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने 11 साल के अपने सौतेले बेटे का कत्ल कर दिया है। मासूम को तड़पा-तड़पाकर मारा गया है। बच्चे की आंख निकालने की कोशिश की और पूरे शरीर पर जख्म पाए गए हैं।

Jan 30, 2026 12:50 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने 11 साल के अपने सौतेले बेटे का कत्ल कर दिया है। मासूम को तड़पा-तड़पाकर मारा गया है। बच्चे की आंख निकालने की कोशिश की और पूरे शरीर पर जख्म पाए गए हैं। हत्या के बाद उसने बच्चे की मां और अन्य लोगों को खुद इसकी सूचना दी और सबूत के तौर पर फोटो और वीडियो भी बनाकर भेजे।

दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9:50 बजे शास्त्री पार्क थाने में एक बच्चे की हत्या की सूचना मिली। शास्त्री पार्क चौक लूप के पास पहुंचने पर करीब 12 साल का एक बच्चा अचेत हालत में मिला। उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित किया। पुलिस ने शास्त्री पार्क थाने में बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत केस दर्ज किया है। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए हैं।

खुद फोन करके बताया कि मार डाला, फिर सबूत भेजा

आरोपी की पहचान वाजिद खान के रूप में हुई है जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। वाजिद ने अपने बेटे अल्तमस को मारकर जंगल में फेंक दिया। इसके बाद उसने खुद ही बच्चे की मां को फोन करके घटना की जानकारी दी। बच्चे की मां को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने कसम खाई और फिर यकीन दिलाने के लिए फोटो, वीडियो भी भेजे।

शरीर पर जख्म ही जख्म

इसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो बच्चे का शव झाड़ियों में बरामद किया गया। शरीर पर जख्म के निशान बता रहे हैं कि बच्चे को तड़पा-तड़पाकर मारा गया है। आंख भी निकालने की कोशिश की गई है।

Delhi News Ncr News
