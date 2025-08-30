Father dirty act captured in camera installed by his son, elderly man seen raping a minor girl बेटे के लगाए कैमरे में कैद हुई बाप की गंदी हरकत, किशोरी से रेप करता दिखा बुजुर्ग, Ncr Hindi News - Hindustan
बेटे के लगाए कैमरे में कैद हुई बाप की गंदी हरकत, किशोरी से रेप करता दिखा बुजुर्ग

दिल्ली में एक युवक अपने बुजुर्ग पिता पर नजर रखने के लिए घर में वीडियो कैमरा लगाकर बाहर जाता था। एक दिन कैमरे में बुजुर्ग का शर्मनाक वीडियो कैद हो गया, जिसमें वह पड़ोस में रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म करता दिख रहा था। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमंत कुमार पांडेयSat, 30 Aug 2025 06:02 AM
दिल्ली में एक युवक अपने बुजुर्ग पिता पर नजर रखने के लिए घर में वीडियो कैमरा लगाकर बाहर जाता था। एक दिन कैमरे में बुजुर्ग का शर्मनाक वीडियो कैद हो गया, जिसमें वह पड़ोस में रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म करता दिख रहा था। अब यह वीडियो फुटेज युवक के पिता के खिलाफ सबूत बन गई और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) से इसकी पुष्टि भी हो गई। बुराड़ी थाना पुलिस ने जुलाई महीने में पूरक आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।

दरअसल, पुलिस को घटना के विषय में जानकारी 28 जून 2023 को मिली थी। बुराड़ी इलाके में एक शख्स के वॉट्सऐप पर अश्लील एमएमएस आया। इसमें पड़ोस का 65 वर्षीय बुजुर्ग नाबालिग से दुष्कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था। शख्स ने इसकी सूचना बुराड़ी थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने वीडियो भेजने वाले की तलाश शुरू की तब मालूम हुआ कि बुजुर्ग के बेटे रंजीत ने ही वो वीडियो बनाई है।

काला जादू के शक में करता था जासूसी

जांच में सामने आया कि यह वीडियो मार्च 2023 में बनाया गया था। आरोपी बुजुर्ग सरकारी विभाग से रिटायर था। उसकी अपने बेटे रंजीत से अक्सर लड़ाई होती रहती थी। युवक को शक था कि उसकी अनुपस्थिति में उसका पिता काला जादू करता है। इसलिए वह घर से बाहर निकलते समय अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में करता और फिर वीडियो कैमरा चालू कर कमरे में छिपा देता था।

बेटे को भी आरोपी बनाया

पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, पॉक्सो और आईटी ऐक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सतवीर को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने बताया कि किशोरी उसकी दुकान से सामान लेने के लिए आई थी। उसने रुपये देने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इंस्पेक्टर जसपाल की टीम ने निर्धारित समय अवधि में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया था। पुलिस ने किशोरी के पिता और रंजीत का फोन जांच के लिए भेजा है।