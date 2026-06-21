दिल्ली में पिता ने 2 साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला, 8 दिन बाद था मासूम का बर्थडे
दिल्ली में एक पिता ने अपने दो साल के मासूम बेटे की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। 29 जून को मासूम का जन्मदिन था और घर पर बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दिल्ली के जैतपुर इलाके में घरेलू विवाद के दौरान नशे में धुत एक पिता ने अपने दो वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पिटाई वाली वारदात 19 जून की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, विवाद पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ था। आरोपी ने पत्नी से झगड़े में बच्चे पर अपना गुस्सा निकाला। मासूम का 29 जून को जन्मदिन होना था। इसकी घर पर तैयारी भी चल रही थी।
पुलिस ने आरोपी चंदन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में बीएनएस और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
पत्नी से विवाद के बाद बच्चों पर निकाला गुस्सा
पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी के अनुसार, 34 वर्षीय चंदन शर्मा पत्नी आरती और दो बच्चों के साथ मिठापुर की लखपत कॉलोनी पार्ट-2 में रहता है। आरोपी चंदन मूलरूप से बिहार के गया का रहने वाला है। वह बढ़ई का काम करता है और शराब का आदी है। आरती से 2021 में उसकी शादी हुई थी। उसकी चार साल की एक बेटी भी है।
वारदात क्या हुई
घटना 19 जून दोपहर की है। वह नशे की हालत में घर पहुंचा। शराब पीने को लेकर पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उसने दोनों बच्चों के साथ भी हिंसा की और दो वर्षीय बेटे जयराज को बुरी तरह पीटा। 29 जून को उसका जन्मदिन आने वाला था। इसे लेकर तैयारियां भी चल रहीं थी, लेकिन वारदात से खुशियां मातम में बदल गई हैं।
सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा
घटना के बाद आरती ने पुलिस को सूचना दी और पड़ोसियों की मदद से घायल बच्चे को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान शनिवार सुबह बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह और आरोपी की नशे की लत घटना की मुख्य वजह के रूप में सामने आई है।
रोडरेज में युवक को बेरहमी से पीटा
गुरुग्राम। सोहना रोड पर शनिवार दोपहर रोडरेज में कार के शीशे तोड़ने और युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी पार्थ और पारस निवासी फाजिलपुर को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के सीआर पार्क निवासी अभिषेक चौधरी शनिवार को निजी काम के सिलसिले में गुरुग्राम के सोहना रोड आए थे। वह जब कार से वापस दिल्ली लौट रहे थे, रास्ते में एक काले रंग की स्कार्पियो काफी तेज गति से चल रही थी। राजीव चौक के पास जब अभिषेक ने स्कार्पियो को साइड नहीं दी, तो आरोपियों ने स्कार्पियो को कार के आगे लगाकर रोक लिया। इस दौरान दो युवकों ने लाठी-डंडों से उन्हें पीट दिया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन