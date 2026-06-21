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दिल्ली में पिता ने 2 साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला, 8 दिन बाद था मासूम का बर्थडे

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में एक पिता ने अपने दो साल के मासूम बेटे की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। 29 जून को मासूम का जन्मदिन था और घर पर बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली में पिता ने 2 साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला, 8 दिन बाद था मासूम का बर्थडे

दिल्ली के जैतपुर इलाके में घरेलू विवाद के दौरान नशे में धुत एक पिता ने अपने दो वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पिटाई वाली वारदात 19 जून की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, विवाद पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ था। आरोपी ने पत्नी से झगड़े में बच्चे पर अपना गुस्सा निकाला। मासूम का 29 जून को जन्मदिन होना था। इसकी घर पर तैयारी भी चल रही थी।

पुलिस ने आरोपी चंदन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में बीएनएस और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

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पत्नी से विवाद के बाद बच्चों पर निकाला गुस्सा

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी के अनुसार, 34 वर्षीय चंदन शर्मा पत्नी आरती और दो बच्चों के साथ मिठापुर की लखपत कॉलोनी पार्ट-2 में रहता है। आरोपी चंदन मूलरूप से बिहार के गया का रहने वाला है। वह बढ़ई का काम करता है और शराब का आदी है। आरती से 2021 में उसकी शादी हुई थी। उसकी चार साल की एक बेटी भी है।

वारदात क्या हुई

घटना 19 जून दोपहर की है। वह नशे की हालत में घर पहुंचा। शराब पीने को लेकर पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उसने दोनों बच्चों के साथ भी हिंसा की और दो वर्षीय बेटे जयराज को बुरी तरह पीटा। 29 जून को उसका जन्मदिन आने वाला था। इसे लेकर तैयारियां भी चल रहीं थी, लेकिन वारदात से खुशियां मातम में बदल गई हैं।

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सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा

घटना के बाद आरती ने पुलिस को सूचना दी और पड़ोसियों की मदद से घायल बच्चे को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान शनिवार सुबह बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह और आरोपी की नशे की लत घटना की मुख्य वजह के रूप में सामने आई है।

रोडरेज में युवक को बेरहमी से पीटा

गुरुग्राम। सोहना रोड पर शनिवार दोपहर रोडरेज में कार के शीशे तोड़ने और युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी पार्थ और पारस निवासी फाजिलपुर को गिरफ्तार किया।

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दिल्ली के सीआर पार्क निवासी अभिषेक चौधरी शनिवार को निजी काम के सिलसिले में गुरुग्राम के सोहना रोड आए थे। वह जब कार से वापस दिल्ली लौट रहे थे, रास्ते में एक काले रंग की स्कार्पियो काफी तेज गति से चल रही थी। राजीव चौक के पास जब अभिषेक ने स्कार्पियो को साइड नहीं दी, तो आरोपियों ने स्कार्पियो को कार के आगे लगाकर रोक लिया। इस दौरान दो युवकों ने लाठी-डंडों से उन्हें पीट दिया।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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