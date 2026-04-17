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दिल्ली में बाप-बेटे की चाकू मारकर हत्या, सामने आ रहा इस बात से जुड़ा विवाद

Apr 17, 2026 11:50 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था, लेकिन इस बार मामला हत्या तक पहुंच गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। 

दिल्ली में बाप-बेटे की चाकू मारकर हत्या, सामने आ रहा इस बात से जुड़ा विवाद

राष्ट्रीय राजधानी के सीआर पार्क इलाके में शुक्रवार देर शाम पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद ने हिसंक रूप ले लिया। इस दौरान तारा अपार्टमेंट में एक युवक ने पिता-पुत्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, साथ ही बीएनएस की संबंधित धारा में केस दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक करण सूद अपने परिवार के साथ सीआर पार्क के तारा अपार्टमेंट में रहता था। वह प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा हुआ था। यह उसके पिता राकेश सूद का कारोबार था, जिसमें वह मदद करता था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ितों के बीच लंबे समय से पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था।

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पहले बेटे पर फिर पिता पर किया हमला

शुक्रवार को इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। इसी दौरान आरोपी युवक ने गुस्से में आकर चाकू निकाल लिया और पहले करण पर हमला कर दिया। जब राकेश अपने बेटे को बचाने आए तो आरोपी ने उन्हें भी चाकू से गोद दिया। आरोपी ने दोनों पर आधा दर्जन से ज्यादा वार किए।

हमले के बाद नीचे गिर पड़े बाप-बेटे

अचानक हुए इस हमले से दोनों गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

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पुलिस बोली- आरोपी की पहचान हुई

सूचना मिलते ही सीआर पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जिससे आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

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पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था, लेकिन इस बार मामला हत्या तक पहुंच गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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