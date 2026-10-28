नोए़डा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के करोड़ों रुपए गायब, PNB ने रातोंरात हटाए 5 स्टाफ
है। उनका आरोप है कि रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई और गड़बड़ी छिपाने को एसएमएस अलर्ट सेवा भी बंद की गई।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई वन स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)की शाखा में शनिवार को गबन की सुगबुगाहट शुरू हुई। दो ग्राहकों ने खाते में रकम न होने की शिकायत की। इसके बाद रातोंरात बैंक के सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया। धीरे-धीरे बात फैलने लगी और मंगलवार को हंगामा खड़ा हो गया।
खाताधारकों ने बताया कि सोमवार को कुछ लोग बैंक पहुंचे तो उन्हें खातों की जानकारी देने में आनाकानी की गई। यह बात फैलने लगी। सोशल मीडिया पर भी चर्चा होने लगी। इसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग बैंक पहुंचे, तो उन्हें सभी नए कर्मचारी दिखे। खातों की जांच और कर्मचारियों से बातचीत के दौरान उन्हें रकम गायब होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस से शिकायत की। कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
खाताधारकों ने बताया कि कर्मचारियों से बातचीत में पता चला कि बैंक के पुराने कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सुरक्षाकर्मी को भी हटा दिया गया। पुलिस और बैंक प्रबंधन की एंटी करप्शन विंग मामले की जांच में जुट गई है। बीटा दो कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बीस से अधिक खातेदारों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है।
महिला की तबीयत बिगड़ी
पीड़ितों का आरोप है कि बैंककर्मियों की मिलीभगत से 50 से अधिक लोगों के खातों से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई है। एक महिला खातेदार की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। खातेदारों का आरोप है कि बैंक के कर्मचारियों ने उनके मोबाइल पर आने वाली एसएमएस सेवा को भी बंद कर दी। इससे उन्हें रकम इधर-उधर होने की जानकारी नहीं मिली।
मुआवजे की रकम गायब हो गई
पीड़ित खाताधारकों ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने पर उन्हें मुआवजा मिला था। उन्होंने ये रुपये पीएनबी में जमा कर दिए। बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके साथ धोखा किया।
बिना बताए एफडी भी तोड़ दी
क्यामपुर निवासी अतेंद्र ने बताया कि बैंक में 15 लाख रुपये की एफडी थी। एफडी की रकम निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भेज दी गई। वहीं, खाताधारक संजय ने बताया कि उनकी 10 लाख रुपये की एफडी गायब हो गई। करीब 10 से 15 दिन पहले उन्होंने खाते की जांच कराई थी, तब एफडी मौजूद थी। बिरौंडी निवासी हनीफ के अनुसार, उनके करीब 39 लाख रुपये खाते से गायब हैं। बैंक मैनेजर ने एक महीने में रकम वापस कराने का आश्वासन दिया है।
इस मामले में सीबीआई जांच होगीएलडीएम
लीड बैंक मैनेजर (एलडीएम) विनोद कुमार ने कहा कि अब तक बैंक या खातेदारों की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जिनके साथ गबन हुआ है, वह अपनी शिकायत जिला प्रशासन और लीड बैंक में दे सकते हैं। जांच करा कर रकम वापस दिलाई जाएगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक गबन के मामलों की जांच सीबीआई करती है।
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अदिति शर्मा
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