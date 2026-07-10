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काम की बात: किसानों को यमुना सिटी के सेक्टरों में मिलेंगे आबादी वाले प्लॉट, यीडा ने की इस काम की तैयारी

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यीडा ने नोएडा एयरपोर्ट समेत प्राधिकरण की अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को यमुना सिटी के सेक्टरों में आबादी प्लॉट देने की तैयारी कर ली है।

किसानों को यमुना सिटी के सेक्टरों में मिलेंगे आबादी वाले प्लॉट, यीडा ने की इस काम की तैयारी

यमुना सिटी के रिहायशी सेक्टरों में किसानों को आबादी वाले प्लॉट आवंटित करने की भी तैयारी है। इसे लेकर प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव भी पास हो चुका है। 5100 किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जल्द ही आवंटन पत्र सौंपे जाएंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि शहर में तेजी से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों को भूमि के बदले मुआवजा और आबादी प्लॉट देने का प्रावधान है। अब तक जमीन के बदले 7 प्रतिशत आबादी प्लॉट किसानों को गांव की सीमा में ही दिए जा रहे थे। प्राधिकरण ने 31 गांवों में 11 हजार से अधिक प्लॉटों के लिए किसानों को आरक्षण पत्र जारी किए हैं। इनमें 5100 प्लॉटों को विकसित कर इनके आवंटन पत्र सौंपने की तैयारी चल रही है।

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सीएम के हाथ से मिलेंगे प्लॉट आवंटन पत्र

प्राधिकरण का मानना है कि कई गांवों में भूमि विवाद समेत अन्य कई कारणों के चलते किसानों को प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया जा रहा, इन्हें सेक्टर में प्लॉट दिए जाएंगे। इसका प्रस्ताव भी अब बोर्ड से पास हो चुका है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के हाथों प्लॉट का आवंटन पत्र प्राप्त करने वाले किसानों को इस बार सेक्टर में प्लॉट मिलेंगे।

30 हजार प्लॉटों पर हुए सिर्फ 2 हजार निर्माण

फिलहाल यमुना सिटी में बसावट न के बराबर है। 30 हजार से ज्यादा प्लॉटों पर सिर्फ दो हजार लोगों ने ही मकान बनाए हैं। इनमें भी अधिकांश 30 प्रतिशत ही निर्माण है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहां कोई रह नहीं रहा है। एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के बाद से फोकस इस ओर है।

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लंबे समय से चल रही मांग

क्षेत्र के किसान आबादी प्लॉट के लिए लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन भूमि विवाद समेत अन्य कारणों के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में है। वहीं, जिन किसानों को आरक्षण पत्र भी मिल चुके हैं, उन्हें भी आजतक प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया गया।

आरके सिंह, सीईओ यीडा, ''यमुना सिटी में किसानों को सेक्टर में भी आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। क्षेत्र में एक साथ 5100 किसानों को आबादी प्लॉट के आवंटन की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है। इस कदम से क्षेत्र में बसावट तेज होगी।''

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शिकायतें लंबित होने से लोग नाराज

ग्रेटर नोएडा में डब्ल्यूटीसी परियोजना के खरीदारों ने सेक्टर गामा-2 स्थित यूपी रेरा दफ्तर में चेयरमैन से मुलाकात की। उनका आरोप है कि कई माह से शिकायतें लंबित चल रही हैं, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो रहा। आरसी जारी कर दी गई, लेकिन उन पर वसूली नहीं हो रही है। डब्ल्यूटीसी आवंटी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव विपुल गुप्ता ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे टेकजोन में डब्ल्यूटीसी आईटी और सेक्टर-132 में डब्ल्यूटीसी सीबीडी परियोजनाएं हैं। इसमें 20 हजार खरीदार फंसे हैं। बिल्डर को पूरी रकम दे चुके हैं। आरोप है कि 15 साल से कब्जा नहीं मिला।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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