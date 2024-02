Hindi News एनसीआर Kisan Andolan LIVE : किसानों का दिल्ली कूच, रास्ते में पुलिस ने बिछाए कांटे, बैरिकेड और पत्थर; राजधानी में धारा-144 लागू LIVE UPDATES रिफ्रेश Kisan Andolan LIVE : किसानों का दिल्ली कूच, रास्ते में पुलिस ने बिछाए कांटे, बैरिकेड और पत्थर; राजधानी में धारा-144 लागू किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर 5000 से अधिक जवानों को तैनात किया है। साथ ही उत्तर-पूर्वी जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है।

New Delhi: Police barricades put up near Ghazipur border in view of farmers' 'Delhi Chalo March', in New Delhi, Monday, Feb. 12, 2024. A large number of farmers from Uttar Pradesh, Haryana and Punjab are expected to march towards the national capital on Tuesday. (PTI Photo)

Published By: Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 12 Feb 2024 10:22 AM किसानों की 13 फरवरी को दिल्ली कूच की हुंकार के मद्देनजर एहतियातन दिल्ली की 'किलेबंदी' कर दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा किसान यूनियनों के 'दिल्ली चलो' मार्च से पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे दिल्ली के बॉर्डरों पर कंक्रीट के बैरिडकेड्स, सड़क पर बिछाए जाने वाले नुकीले बैरिकेड्स और कंटीले तार लगाकर सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी में धारा-144 भी लागू कर दी गई है और हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। किसान यूनियनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर 5000 से अधिक जवानों को तैनात किया है। इसके साथ ही राजधानी के सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सहित उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिलों में धारा-144 लागू कर दी गई है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। डीसीपी (उत्तर-पूर्व) जॉय तिर्की की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, ''किसी को भी कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' Mon, 12 Feb 2024 10:22 AM Mon, 12 Feb 2024 10:22 AM Farmers Protest Live Updates : यूपी गेट पर बैरिकेडिंग से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा जाम Farmers Delhi Chalo March Live Updates : गाजीपुर बॉर्डर के यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग किए जाने के चलते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर वाहनों के दबाव के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। Mon, 12 Feb 2024 10:08 AM Mon, 12 Feb 2024 10:08 AM Farmers Protest Live Updates : दिल्ली पुलिस बॉर्डरों पर लगवा रही सीसीटीवी कैमरे और माइक Farmers Delhi Chalo March Live Updates : दिल्ली पुलिस की ओर राजधानी के तीनों बॉर्डरों पर लोहे और पत्थरों के बैरिकेड्स के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे और माइक भी लगवाए जा रहे हैं। Mon, 12 Feb 2024 09:58 AM Mon, 12 Feb 2024 09:58 AM Farmers Protest Live Updates : किसानों को मनाने के लिए आज चंडीगढ़ जाएंगे 3 केंद्रीय मंत्री Farmers Delhi Chalo March Live Updates : केंद्र ने किसान यूनियनों की मांगों पर चर्चा के लिए 12 फरवरी को उन्हें एक और बैठक के लिए आमंत्रित किया है। तीन केंद्रीय मंत्री - पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय आज संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे। Mon, 12 Feb 2024 09:52 AM Mon, 12 Feb 2024 09:52 AM Farmers Protest Live Updates : हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक हरियाणा में भी अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगी सीमा सील कर दी गई है। किसानों के मार्च को रोकने के लिए जींद और फतेहाबाद जिलों की सीमाओं पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने शांति भंग होने की आशंका के चलते 11 से 13 फरवरी तक सात जिलों - अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी है। Mon, 12 Feb 2024 09:29 AM Mon, 12 Feb 2024 09:29 AM Farmers Protest Live Updates : दिल्ली की तीन सीमाओं पर धारा-144 लागू Farmers Delhi Chalo March Live Updates : किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान से पहले दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंघु बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी है। Mon, 12 Feb 2024 09:27 AM Mon, 12 Feb 2024 09:27 AM Farmers Protest Live Updates : भारत के किसान को देशद्रोही कहा जाना दुर्भाग्यपूर्ण : पंधेर Farmers Delhi Chalo March Live Updates : सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के किसान को देशद्रोही कहा जाता है। हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। 75 साल तक हमारी मांगें नहीं सुनी गईं। हम शांति से आगे बढ़ेंगे और हमारा उद्देश्य है कि सरकार हमारी मांगों को सुने। Mon, 12 Feb 2024 09:24 AM Mon, 12 Feb 2024 09:24 AM Farmers Protest Live Updates : किसान नेता ने बताईं किसानों की मांगें Farmers Delhi Chalo March Live Updates : पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हम ब्यास से मार्च शुरू करेंगे और फतेहगढ़ साहिब में रुकेंगे। हमारी मांगें वही हैं- एमएसपी गारंटी कानून, गन्ने को C200 के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जब किसान 60 वर्ष का हो जाए तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएं। Mon, 12 Feb 2024 09:16 AM Mon, 12 Feb 2024 09:16 AM Farmers Protest Live Updates : परेशान से बचने को इन रास्तों पर जाने से बचें Farmers Delhi Chalo March Live Updates : एडवाइजरी के अनुसार, कॉमर्शियल वाहनों के लिए सोमवार से यातायात पाबंदी लगाई जाएगी। इसमें कहा गया है कि सिंघु बॉर्डर पर सोमवार से कॉमर्शियल वाहनों के लिए और मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों के लिए यातायात प्रतिबंध/मार्ग परिवर्तन लागू किया जाएगा। एडवाइजरी के अनुसार एनएच-44 के रास्ते सोनीपत, पानीपत, करनाल आदि की ओर जाने वाली अंतरराज्यीय बसें आईएसबीटी से मजनू का टीला, सिग्नेचर ब्रिज से खजूरी चौक, लोनी बॉर्डर से खेकड़ा होते हुए केएमपी तक जाएंगी। Mon, 12 Feb 2024 09:14 AM Mon, 12 Feb 2024 09:14 AM Farmers Protest Live Updates : किसानों के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी Farmers Delhi Chalo March Live Updates : दिल्ली पुलिस ने किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर रविवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यात्रियों को राजधानी की तीन सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों के बारे में सचेत किया गया है। Mon, 12 Feb 2024 09:12 AM Mon, 12 Feb 2024 09:12 AM Farmers Protest Live Updates : दिल्ली पुलिस ने टीकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड Farmers Delhi Chalo March Live Updates : दिल्ली पुलिस द्वारा 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली मार्च के आह्वान से पहले राजधानी के टीकरी, सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर सीमाओं को सील कर दिया गया है।