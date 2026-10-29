किसानों की बल्ले-बल्ले! 64.7% बढ़ा जमीन का मुआवजा; जानें कहां और कितनों को मिलेगा लाभ

दिवाली से पहले सैकड़ों किसानों के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में वर्ष 2002 से 2013 के बीच जमीन अधिग्रहण या खरीद से प्रभावित 533 किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के 533 किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। वर्ष 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण या क्रय से प्रभावित उन्हीं किसानों को यह लाभ मिलेगा, जो अभी तक इससे वंचित थे। इसके साथ ही प्राधिकरण ने आपसी सहमति से भूमि देने वाले किसानों को भी अधिग्रहण के समान ही सभी सुविधाएं देने का निर्णय लिया है।

प्राधिकरण की बुधवार को हुई 145वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। विगत 27 अगस्त 2026 को बोर्ड बैठक में आपसी सहमति से भूमि देने वाले किसानों के लिए भूमि खरीद के दो विकल्प निर्धारित किए थे।

पहले विकल्प में 6415 रुपये प्रति वर्गमीटर और दूसरे में 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर तय की गई। प्रस्ताव के अनुसार, 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर का विकल्प चुनने वाले सभी भू-स्वामियों को छह प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ दिया जाएगा, जबकि 6415 रुपये प्रति वर्गमीटर का विकल्प चुनने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा। इसे ध्यान में रखते हुए 27 अगस्त के बाद जमीन अधिग्रहण इसी फैसले के अंतर्गत होगा। एक अन्य अहम फैसला 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के पक्ष में हुआ है। बोर्ड ने इन किसानों को भी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। अब नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तरह ग्रेटर नोएडा के किसानों को भी 64.7 प्रतिशत मिल सकेगा।

भूखंड आवंटन की पात्रता में बदलाव प्राधिकरण ने किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करने की पात्रता संबंधी नियमों में भी संशोधन किया है। इसके तहत अब किसानों के परिवार में पितामह, पितामही, पिता, माता, पति या पत्नी के साथ-साथ सास-ससुर को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी है। इसका उद्देश्य पात्र किसानों को आबादी भूखंड आवंटन का लाभ दिलाना और वंचित होने से बचाना है।

लीज डीड की राह अब और होगी आसान प्राधिकरण ने ग्रामीण आबादी की जमीन के लीज बैक मामलों में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर कर दिया है। किसानों की मांग पर लीज बैक के लिए जमा की जाने वाली धनराशि पर ब्याज माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण की ग्रामीण आबादी स्थल प्रबंधन एवं विनियमितीकरण विनियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को अब शासन को भेजा जाएगा। दरअसल, लीज बैक के लिए निर्धारित धनराशि का भुगतान तय समय में नहीं करने पर किसानों को ब्याज देना होता है। तीन माह से अधिक देरी होने पर निर्धारित दर से ब्याज लग जाता है, जबकि एक वर्ष के भीतर भुगतान नहीं होने पर पट्टा निरस्त करने का प्रावधान भी है। किसान ब्याज माफ करने की मांग कर रहे थे। प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति के बाद अब इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा।

इसके साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र के ग्रामीण आबादी के मामलों में किसानों को लीज बैक का लाभ देने के लिए नई प्रक्रिया अपनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। इसके तहत किसानों के हिस्से का निर्धारण कर लीज डीड संपन्न कराई जाएगी। संशोधित प्रावधानों के तहत बोर्ड ने अधिग्रहीत भूमि के एवज में संबंधित किसानों के पक्ष में लीज बैक के निर्णय लिया।

बैठक में ये लाेग मौजूद रहे बोर्ड बैठक में चेयरमैन दीपक कुमार, सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, यीडा के सीईओ आरके सिंह, ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, श्री लक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, सुमित यादव, जीएम वित्त स्वतंत्र गुप्ता, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह, ओएसडी लवगीत कौर, अभिषेक पाठक, गिरीश कुमार झा आदि अधिकारीगण मौजूद रहे।

विस्थापित किसानों को राहत मिलने का रास्ता साफ गाजियाबाद में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर फैक्ट्री से एनएच-24 (अब एनएच-9) तक लिंक रोड के निर्माण से विस्थापित किसानों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड ने किसानों के पुनर्वास के लिए चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी में उपलब्ध 5.48 एकड़ भूमि पर लीज डीड कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्राधिकरण की 141वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार, लिंक रोड निर्माण में प्रभावित उन मूल किसानों को भूखंड की लीज डीड कराई जाएगी, जिनकी भूमि सड़क निर्माण की जद में आई है और जिनका नाम संबंधित राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इस प्रक्रिया में लीज डीड पर होने वाला खर्च भी प्राधिकरण वहन करेगा।

प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र बनेगा शहर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए आठ एकड़ में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र विकसित होगा। ग्रेनो विकास प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में बुधवार को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस केंद्र के लिए सेक्टर ईकोटेक-1 स्थित औद्योगिक भूखंड संख्या-1 की 32,880 वर्ग मीटर जमीन यानी करीब आठ एकड़ क्षेत्रफल को चिंहित किया गया है। भूमि का आवंटन एमएसएमई विभाग की सहमति के बाद किया जाएगा।