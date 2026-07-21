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महापंचायत में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे किसान, पुलिस ने रोका तो DME पर धरने पर बैठे; लगा भारी जाम

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, ट्रांस हिंडन, गाजियाबाद
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को रोकने के लिए मंगलवार को भी पुलिस ने यूपी गेट पर चेकिंग की। इस कारण सुबह वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण NH-9 पर और DME पर जाम लग गया, जिसके चलते ढाई घंटे तक यूपी गेट से वाहन रेंग-रेंगकर निकलते रहे।

महापंचायत में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे किसान, पुलिस ने रोका तो DME पर धरने पर बैठे; लगा भारी जाम

भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली में होने वाली महापंचायत में जा रहे किसानों को पुलिस ने मंगलवार सुबह गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में यूपी गेट पर रोक लिया। जिसके बाद गुस्साए किसान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर बैठ गए, जिसके चलते वहां जाम लग गया। करीब साढ़े 10 बजे किसान आए और पुलिस के समझाने पर 11 बजे के बाद गाजियाबाद की ओर लौटे। इस दौरान डीएमई पर खोड़ा तक वाहनों की कतार लग गई। वहीं जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर जारी चेकिंग के कारण सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक NH-9 पर भी जाम लगा रहा।

दरअसल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में मंगलवार को दिल्ली के किसान घाट पर एक महापंचायत बुलाई गई है। देश बचाओ मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले होने वाली इस महापंचायत में शामिल होने के लिए गाजियाबाद से भी कई किसान नेता कारों में सवार होकर जा रहे थे। डीएमई पर यूपी गेट के पास पुलिस ने इनका काफिला रुकवा लिया।

इस दौरान 8-9 कारों में करीब 40 से अधिक किसान नेता बैठे थे, जो भारतीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले महापंचायत में जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर वे सभी बाहर आ गए। पुलिस ने दिल्ली जाने से इंकार किया तो सभी आक्रोशित हो गए और डीएमई पर ही धरना देकर बैठ गए। इस कारण डीएमई पर जाम लग गया।

महापंचायत में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे किसान, पुलिस ने रोका तो DME पर धरने पर बैठे

काफी देर तक मान-मनौव्वल के बाद किसान नेता हटने को राजी हो गए। करीब सवा 11 बजे सभी लोग यू-टर्न लेकर गाजियाबाद की ओर लौट गए। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक जाम लगा रहा।

इसके अलावा दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को रोकने के लिए मंगलवार को भी पुलिस ने यूपी गेट पर चेकिंग की। जिसके चलते एनएच-9 पर और डीएमई पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण सुबह जाम लग गया। ढाई घंटे तक यूपी गेट से वाहन रेंग-रेंगकर निकलते रहे।

इस बारे में जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि सभी को समझाबुझाकर वापस भेज दिया था। इस कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ था। किसानों को हटाकर तुरंत यातायात सामान्य करा दिया था। वहीं चेकिंग के कारण कुछ देर के लिए यातायात की गति धीमी रही। इसके बाद जाम की स्थिति नहीं रही। दोपहर 12 बजे से यातायात सुचारू रहा।

रिपोर्ट- आयुष गंगवार

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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