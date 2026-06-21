गाजियाबाद में किसानों का सब्र टूटा, सहकारी समिति के गोदाम से जबरन उठा ले गए यूरिया के कट्टे
गाजियाबाद जिले में यूरिया खाद नहीं मिलने पर किसानों के सब्र का बांध टूट गया। उनका आरोप है कि सहकारी समिति के अधिकारी ऊंचे दामों पर इसे बेच रहे हैं और उन्हें यूरिया नहीं मिल रही। इससे नाराज किसानों ने सुबह-सुबह समिति के गोदाम पर धावा बोल दिया और जबरन यूरिया के कट्टे उठा ले गए।
गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के कादराबाद गांव स्थित साधन सहकारी समिति के गोदाम पर शनिवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। समिति के गोदाम से किसान जबरन यूरिया के 350 कट्टे ले गए। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद नहीं मिल रही और समिति के अधिकारी इसे अधिक दाम पर बेच रहे। पुलिस ने उन्हें समझाकर मामला शांत कराया। उपजिलाधिकारी ने जांच के लिए समिति बनाई है।
किसानों का आरोप
दिल्ली मेरठ मार्ग पर गांव कादराबाद में साधन सहकारी समिति है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक सप्ताह से यूरिया और खाद नहीं आया। किसानों ने खाद दिलाने की मांग को लेकर कई बार हंगामा भी किया। किसानों का आरोप है कि समिति के अधिकारी और कर्मचारी ब्लैक में यूरिया बेच रहे हैं। शुक्रवार रात को समिति में यूरिया का एक ट्रक आया। ट्रक से कट्टे उतारकर गोदाम में रखवा दिए गए। शनिवार सुबह छह बजे ही सैकड़ों किसान समिति के गोदाम पर एकत्र हो गए।
जबरन उठाकर ले गए 350 कट्टे
जैसे ही आठ बजे समिति का कार्यालय खुला तो किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जब किसानों का यूरिया नहीं दिया गया तो उसका सब्र का बांध टूट गया। किसान नारेबाजी करते हुए गोदाम में घुस गए। इसके बाद एक घंटे के अंदर किसान गोदाम से यूरिया के 350 कट्टे जबरन उठाकर ले गए। इस दौरान समिति के सचिव व कर्मचारियों के साथ धक्का- मुक्की भी की गई। हंगामा बढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाकर शांत कराया। उपजिलाधिकारी अजित सिंह ने बताया कि गोदाम से जबरन यूरिया उठाने की बात सामने आई है। इस मामले में जांच कमेटी गठित की गई है।
खाद न मिलने से परेशानी हो रही
धान की बुवाई के चलते किसानों को इस समय यूरिया और डाई की जरूरत है। एक माह से साधन सहकारी समिति में खाद नहीं आ रहा। एक एकड़ पर एक कट्टा यूरिया दिया जाता है। खाद देते समय आधार कार्ड व फार्मर आईडी ली जाती है। किसानों का आरोप है कि यूरिया और डाई पर 500 रुपये अधिक लिया जा रहा है।
कर्मचारियों ने घर-घर जाकर राशि वसूली
साधन सहकारी समिति के गोदाम से जबरन यूरिया ले जाने के मामले में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि समिति के सचिव नवनीत पंवार ने कर्मचारियों के साथ मिलकर किसानों के घर-घर जाकर सभी 350 बोरियों की राशि एकत्र कर ली है। करीब 93 हजार रुपये की राशि जिला सहकारी बैंक में जमा कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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