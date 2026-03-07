खेत में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत, बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग
हरियाणा में खेत में काम कर रहे एक किसान की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप है कि खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन काफी समय से नीचे लटक रही थी। शिकायत के बावजूद उसे ठीक नहीं किया गया।
फर्रुखनगर क्षेत्र के गांव तिरपड़ी में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक किसान की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। मृतक के भतीजे ने थाना फर्रुखनगर में शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता राहुल पुत्र कृष्ण निवासी गांव तिरपड़ी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चाचा सुरेंद्र कुमार पुत्र समुद्र सिंह खेती-बाड़ी का काम कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उन्होंने गांव झुंड सराय के निवासी ओमकार पुत्र छछारी से करीब साढ़े छह एकड़ जमीन बटाई पर लेकर खेती कर रखी थी।
राहुल के अनुसार, 6 मार्च 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे वह चाचा सुरेंद्र कुमार के साथ खेत में बोई गई गेंहू की फसल की सिंचाई करने गए थे। खेत में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ था, जिसकी पाइप एल्युमिनियम की थी। खेत के ऊपर से गुजर रही 11000 वोल्ट की बिजली लाइन बहुत नीचे लटकी हुई थी। जब सुरेंद्र कुमार पाइप लाइन को चेक करने के लिए दूसरी तरफ जा रहे थे तो अचानक बिजली के तार की चपेट में आ गए और करंट लगने से मौके पर गिर पड़े।
घटना के दौरान वहां से गुजर रही एक कार के चालक की मदद से उन्हें तुरंत एसजीटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन काफी समय से नीचे लटक रही थी। इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग को दी जा चुकी थी, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।