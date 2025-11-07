बाबा बागेश्वर की यात्रा के चलते शनिवार को बंद रहेगा फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग, पुलिस ने बताए वैकल्पिक रास्ते

संक्षेप: ट्रैफिक प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को यात्रा के दौरान फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान सामान्य, निजी, वाणिज्यिक या सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

हरियाणा के फरीदाबाद में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा को लेकर शनिवार यानी 8 नवम्बर को फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। दरअसल यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है और नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। इस बारे में शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

मांगर चुंगी बॉर्डर से फरीदाबाद में प्रवेश करेगी पदयात्रा प्राप्त जानकारी के अनुसार सनातन एकता पदयात्रा शनिवार सुबह 8 बजे मांगर चुंगी बॉर्डर से फरीदाबाद में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान फरीदाबाद से गुरुग्राम (पाली–मांगर मार्ग) के बीच दोनों ओर का मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहेगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए इस क्षेत्र में ट्रैफिक पूरी तरह रोकने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर जलपान और विश्राम की व्यवस्था की गई है।

8 और 9 तारीख को यह रहेगा यात्रा का मार्ग बाबा बागेश्वर की यात्रा 8 नवम्बर को मांगर चुंगी बॉर्डर से शुरू होकर पाली चौक, गुरुग्राम रोड, सैनिक कॉलोनी, मस्जिद चौक, टाउन नंबर 3, ESI चौक होते हुए दशहरा मैदान, NIT फरीदाबाद पहुंचेगी। यहीं पर श्रद्धालुओं का रात्रि विश्राम रहेगा।

इसके बाद अगले दिन 9 नवम्बर को यात्रा दशहरा मैदान से शुरू होकर हार्डवेयर चौक, सोहना टी-प्वाइंट होते हुए बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड पहुंचेगी, जहां भोजन व विश्राम की व्यवस्था है। शाम को यात्रा शगुन वाटिका सीकरी के लिए आगे बढ़ेगी, जहां दूसरा रात्रि ठहराव होगा।

वैकल्पिक रास्तों पर जाने की सलाह ट्रैफिक प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को यात्रा के दौरान फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। सामान्य, निजी, वाणिज्यिक या सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। केवल यात्रा से जुड़े वाहन और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों से अनुरोध है कि अंखिर गोल चक्कर → सूरजकुंड गोल चक्कर → शूटिंग रेंज → मेहरौली रोड या मुंबई एक्सप्रेसवे मार्ग का उपयोग करें। सभी प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम पुलिस आयुक्त सतेंद्र गुप्ता के निर्देश पर ज्वाइंट सीपी राजेश दुग्गल के नेतृत्व में ट्रैफिक और थाना पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। रूट डायवर्जन, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है।

पुलिस अधिकारियों को तय मार्गों पर ड्यूटी दी गई है ताकि कानून व्यवस्था व यातायात दोनों सुचारू रहें। शहर में विभिन्न जगहों पर बैरिकेड्स और मार्ग संकेत लगाए गए हैं।