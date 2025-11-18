Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsफरीदाबादWriters, educators, and journalists honored at the Udeeyaman Sanstha's Foundation Day
उदीयमान संस्था के स्थापना दिवस पर साहित्यकार, शिक्षाविद और पत्रकार सम्मानित

उदीयमान संस्था के स्थापना दिवस पर साहित्यकार, शिक्षाविद और पत्रकार सम्मानित

संक्षेप: संस्थापक बृजेश मालवीय युगेश्वर ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह संस्था पूरी तरह से पिछले पैंतीस वर्षों से साहित्य को समर्पित है।

Tue, 18 Nov 2025 12:13 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद। उदीयमान संस्था के 35 वें स्थापना दिवस पर उदीयमान साहित्यिक महायज्ञ 2025 का आयोजन पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय फरीदाबाद में किया गया। इस कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों व पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। समारोह में 40 से भी अधिक लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में डॉ. वेद प्रकाश व्यथित,मधु खन्ना (आस्ट्रेलिया) व नेहरू महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. रूचिरा खुल्लर, कवयित्री -समीक्षक अनीता वर्मा के साथ साथ देश विदेश से आए लेखकों ने अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज की। उदीयमान साहित्यिक महायज्ञ 2025 में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद्, भाजपा नेता, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश रेक्सवाल और सरपंच सतपाल को उदीयमान सम्मान से सम्मानित किया गया ।

साहित्य को समर्पित है संस्था

संस्थापक बृजेश मालवीय युगेश्वर ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह संस्था पूरी तरह से पिछले पैंतीस वर्षों से साहित्य को समर्पित है । अनीता वर्मा ने कहा कि संस्था को युवा पीढ़ी से जोड़ना होगा । सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से यह संस्था सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है । संस्था के अध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश व्यथित ने अपने स्वागत वक्तव्य में सभी को बधाई दी व कहा कि यह कार्यक्रम साहित्य में शब्द की यात्रा के रूप में दर्ज किया जाएगा। कार्यक्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में हास्य व्यंग्य कवयित्री निशा भार्गव जी की कविताओं ने खूब रंग जमाया । इस मौके पर विमल गौतम, वेद प्रकाश व्यथित, अनीता वर्मा, बृजेश मालवीय सहित कई लोग उपस्थित थे।