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Faridabad News: रंजिश में युवक पर चाकू से हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: बल्लभगढ़ के छांयसा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला हुआ। घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

Faridabad News: रंजिश में युवक पर चाकू से हमला

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशेाक जैन। छांयसा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात मंगलवार रात करीब 8:45 बजे छांयसा गांव के बाजार में हुई। घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित जितेंद्र ने बताया कि वह छांयसा बाजार में सामान खरीद रहा था। इसी दौरान गांव के रहने वाले तीन युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि जब वह खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगा तो एक आरोपी ने उसका रास्ता रोक लिया, जबकि दूसरे आरोपी ने पीछे से उसकी गर्दन और कमर पर चाकू से वार कर दिया。

हमले का विवरण

हमले के दौरान बाजार में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर पीड़ित को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। आरोप है कि जाते समय तीनों आरोपियों ने उसे दोबारा मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित के अनुसार अर्जुन , कृष्ण उर्फ (सुका) व सोनू निवासी गाँव छांयसा ने उसके साथ मारपीट की व जब वह वहाँ से भागने लगा तो सोनू ने रास्ता रोक लिया व कृष्ण उर्फ (सुका) ने पीछे से मेरी गर्दन पर व कमर पर चाकू मारा।

पुलिस कार्रवाई

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल की शिकायत के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्नोत्तर

घटना कब हुई थी?
घटना मंगलवार रात करीब 8:45 बजे हुई थी।
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