Faridabad News: रंजिश में युवक पर चाकू से हमला

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशेाक जैन। छांयसा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात मंगलवार रात करीब 8:45 बजे छांयसा गांव के बाजार में हुई। घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित जितेंद्र ने बताया कि वह छांयसा बाजार में सामान खरीद रहा था। इसी दौरान गांव के रहने वाले तीन युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि जब वह खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगा तो एक आरोपी ने उसका रास्ता रोक लिया, जबकि दूसरे आरोपी ने पीछे से उसकी गर्दन और कमर पर चाकू से वार कर दिया。