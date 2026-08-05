Faridabad News: सेक्टर-16 मार्केट में युवक पर लाठी-डंडों से हमला
Faridabad News: फरीदाबाद के सेक्टर-16 मार्केट में एक युवक के साथ शराब के नशे में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया, जिससे युवक को गंभीर चोटें आईं। इसी तरह एक अन्य विवाद में चार लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है।
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सेक्टर-16 मार्केट में एक युवक के साथ शराब के नशे में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। ओल्ड फरीदाबाद के खत्रीवाड़ा निवासी विशाल ठाकुर ने शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-16 की मार्केट में दो अगस्तइकी रात को अपनी कार में बैठा था। तभी अजरौंदा निवासी अक्षय सैनी नामक युवक गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने पांच-छह साथियों को बुला लिया और सभी ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मेडिकल जांच में नाक की हड्डी में फ्रैक्चर सहित कई चोटें मिलीं।
थाना सेक्टर-17 पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, एनआईटी टाउन नंबर-तीन स्थित राहुल कॉलोनी में पानी निकासी को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में चार लोग घायल हो गए।पीड़ित राजकुमार ने आरोप लगाया कि पड़ोसी सुरेश और उसके बेटों ने पानी रोकने के लिए बनाया गया बांध तोड़ दिया। विरोध करने पर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें परिवार के चार सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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