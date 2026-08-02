Faridabad News: बारिश न होने से उमस ने परेशानी बढ़ाई

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर में दो दिन पहले हुई बारिश और रविवार को दिनभर

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर में दो दिन पहले हुई बारिश और रविवार को दिनभर आसमान में बादल छाने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। दिनभर धूप छांव का खेल चलता रहा है। शाम को बादल छाने से लोगों को बारिश की उम्मीद थी। बादल बिन बरसे ही लौट गए, जिससे उमस भरी गर्मी के कारण दिनभर लोग घरों में कूलर-पंखों से चिपके रहे। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह शहर में झमाझम बारिश की संभावना जताई है, जिससे कुछ राहत की उम्मीद है।

मौसम में उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। सुबह हल्के बादलों के साथ लोगों के सुबह की शुरुआत होती है दिन में तेज धूप हो जाती है। शाम को अचानक बारिश होने लगती है। रविवार को मौसम की यही स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सामान्य रहने के बावजूद हवा में नमी अधिक होने से गर्मी का अहसास ज्यादा रहा। छह किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। इस दौरान हवा में आर्द्रता 75 प्रतिशत दर्ज की गई।

प्रभाव दोपहर के समय बाजारों, बस अड्डों और प्रमुख चौराहों पर लोगों को उमस के कारण काफी दिक्कत हुई। उधर, मौसम में लगातार बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। बीके अस्पताल समेत निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में अस्थमा, सांस और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों तक बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि उमस से तत्काल राहत मिलने की संभावना कम है। एशियन अस्पताल के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. अमित मिगलानी ने बताया कि बारिश के बाद बढ़ी उमस और गर्मी के कारण भोजन व पानी जल्दी दूषित हो जाते हैं, जिससे डायरिया, फूड पॉइजनिंग और पेट संबंधी संक्रमण के मामले बढ़ने लगते हैं। लोगों को केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए।

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